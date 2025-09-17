La periodista y escritora Canela contó que fue abusada sexualmente cuando era una niña en Italia

La periodista y escritora Gigliola Zecchin -mejor conocida como Canela- contó que cuando era una niña fue abusada por un hombre en Italia, país donde nació. La también conductora de TV, que presentó un libro en el que relató por primera vez esta experiencia, dio detalles sobre cómo aprendió a vivir con esto a lo largo de los años y reflexionó sobre qué le diría a su agresor en caso de encontrarse frente a frente.

“Nunca hablé con nadie de esta experiencia que tuve cuando era niña, tan pequeña. Simplemente fluyó y sentí que tenía que dar testimonio hoy en nombre de todos los niños que sufren abuso y no lo pueden decir“, dijo sobre la experiencia de escribir La niña que no vio los besos, su último libro, que relata los momentos posteriores a su nacimiento en Vicenza en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial.

La entrevista con Canela

También dijo que hasta sus 82 años no había sentido la necesidad de contarlo, en lo que ella misma consideró “una forma de preservarse”. “Me preguntaba qué hubiera pasado si lo contaba antes, es algo que tengo muy presente”, marcó la histórica presentadora que se radicó a los 9 años en la Argentina.

En la entrevista -un fragmento publicado este miércoles por A24-, Canela habló sobre el momento del abuso: “Sucedió en esos ámbitos de abandono que los niños padecen en esos límites que plantea el hambre, la guerra, el miedo, lo que fuese... Cualquiera de esas cosas que hacen que una madre deje a un hijo en un lugar poco conocido“.

Gigliola Zecchin es una histórica conductora de la televisión argentina. Gentileza Canela

“Bueno, allí fui abusada. La manera en que lo cuento tiene que ver con la niña que nunca abrió los ojos. Tenía tanto terror, me sentí tan invadida por algo que sentía tan monstruoso que ni siquiera pensé que era una persona...”, recordó en diálogo con Luis Novaresio y sumó: “Tengo muy presente lo táctil, lo siniestro de ese lugar... Había gallinas, un gallo que las perseguía, el olor a cebolla. Todo eso lo tengo grabado, es algo muy metido en mí y nunca sabré qué me deja esta experiencia”.

Al ser consultada sobre cómo la afectó en su vida de adulta, se definió como una persona “muy discreta con la intimidad” y afirmó que, si se encontrase cara a cara con su abusador, “le pediría que se arrodillase" y le pidiera perdón. Por último reflexionó: ”¿Si lo perdonaría? No lo sé“.

Su trayectoria

Canela estudió Letras, se dedicó a la locución y le puso su marca al periodismo cultural en la radio y la televisión en los años 60. Es recordada por programas como Buenas tardes, mucho gusto; La gallina verde; Para crecer; La otra tierra; La luna de Canela; El periodismo que viene; y su último ciclo Colectivo imaginario, en TN.

Además, ganó premios que van desde el Martín Fierro, el Santa Clara de Asís y el Konex, hasta la Orden de Caballero del Estado Italiano, la Medalla de Oro al esfuerzo y el trabajo en su ciudad natal, Vicenza, y el de Personalidad Destacada de la Cultura de la ciudad de Buenos Aires.

Canela en su histórico programa Colectivo imaginario. Archivo

Su trayectoria no se reduce solo a la televisión, sino que se armó una carrera en la literatura infantil y juvenil y publicó más de 30 libros. Entre sus obras infantiles se destacan Marisa que borra (incluido en el catálogo White Ravens de Alemania en 1990), Para cuando llueve, Boca de sapo, Barco pirata, la serie LOLA y la colección Mona Lisa. En tanto, entre sus publicaciones para adultos se destaca el poemario Paese, publicado en 2001 y traducido al italiano por la Universidad de Siena en 2007, Arte povera y Caja Dolora.