Luis Novaresio cruzó al presidente del Incucai por las córneas que no llegaron por las restricciones aéreas

Luis Novaresio se metió en la polémica generada luego de que el oftalmólogo Roger Zaldivar, director del reconocido Instituto Zaldivar de Mendoza, asegurara que cinco trasplantes de córneas se habían visto afectados por las restricciones impuestas por el Gobierno a los vuelos internacionales. Si bien Carlos Soratti, presidente del Incucai, desmintió que córneas destinadas a trasplantes, provenientes de Estados Unidos, se hayan “perdido”, el periodista mantuvo un acalorado intercambio con el directivo.

Sucedió durante la emisión de este miércoles del programa radial Novaresio 910 (La Red), cuando el periodista introdujo el tema. Por su parte, Soratti aclaró: “No es que se perdieron las córneas, porque vuelven al banco de origen. Es un tejido que, en condiciones adecuadas, conserva la viabilidad biológica durante muchos días”.

No satisfecho con la respuesta, Novaresio lanzó: “¿Está de acuerdo conmigo que cinco personas que esperaban sus córneas para ver quedaron absolutamente defraudadas porque cerraron administrativamente los vuelos sin siquiera consultar?”. Lejos de coincidir con el comunicador, el médico subrayó: “Se pospone la cirugía por una cancelación de un vuelo”.

En este sentido, Soratti explicó que un país, en este caso Estados Unidos, puede ofrecer córneas porque tiene “más allá de la lista de espera local”. Ante la respuesta del presidente del Incucai, Novaresio decidió hacer un resumen del tema: “Le digo esto porque soy un ignorante. Nos mandan córneas porque en otros países afortunadamente tienen excedente y nosotros no tenemos. Está programado un vuelo, la Argentina lo cancela y no prevé que esto pueda pasar. A mí me parece un escándalo”.

Sin coincidir con lo expuesto, Soratti soslayó: “La Argentina no sé si canceló el vuelo, creo que fue la empresa”. Ya sin paciencia, el conductor lo corrigió: “Señor Soratti, la empresa canceló el vuelo porque la Anac (Administración Nacional de Aviación Civil) no lo autorizó, porque dejaron [entrar al país a] 600 personas por día”.

Respecto de las restricciones gubernamentales al ingreso de vuelos del exterior, Soratti justificó: “Son medidas que se toman para protección de la crisis epidemiológica que estamos viviendo”. Visiblemente molesto, Novaresio lo cruzó: “¿Usted me dice en serio que seis córneas que pueden llegar en un vuelo [no lo hacen] para que no se propague la variante Delta?”.

Carlos Soratti indicó que la cancelación de vuelos no es un tema que involucre al Incucai argentina.gob.ar

“No me refiero a los córneas, me refería a los vuelos. La medida que el Gobierno ha tomado con respecto a los vuelos tiene que ver con medidas de protección por la situación epidemiológica”, insistió el médico.

En un tono cada vez más confrontativo, el periodista criticó: “¿El problema es que entren pasajeros o que entren y no se los controle? Porque si lo que hay que hacer es controlar que el que llegue esté aislado, hagamos esto, no desconectemos a la Argentina de los vuelos en el planeta”.

Sin ánimos de entrar en el debate, Soratti lo frenó: “Esa es otra discusión. La cancelación de vuelos no es un tema que involucre al Incucai. Ante el hecho concreto de que la cancelación de un vuelo impidió el traslado de córneas que habían sido solicitadas por un programa de trasplantes para ser implantados a pacientes argentinos... eso suele ocurrir aun en situaciones normales. Se reprograma una cirugía, teniendo en cuenta que no se trata de una urgencia”.

Luis Novaresio se mostró molesto con algunas respuestas del médico Archivo

Esta última frase molestó a Novaresio, quien dijo de forma irónica: “No, claro. Hay cinco personas que esperaban ver. Realmente no parece tan urgente”. Ante el sarcasmo del comunicador, el presidente del Incucai indicó que esas personas “seguramente” van a lograr realizar la operación y podrán ver.

Nuevamente, Novaresio arremetió: “Dígale usted que tienen que seguir esperando, que tienen que bancarse las decisiones intempestivas como esta, que hoy decimos ‘blanco’ y mañana decimos ‘negro’ sin que nadie se ponga colorado. Yo le digo respetuosamente, señor Soratti, si usted es el responsable de que la gente reciba los órganos y dice que hay que reprogramar y que nos quedemos tranquilos, me da miedo”.

Por su parte, Soratti comenzó a explicar que existe una lista de espera de “muchas personas”, cuando fue interrumpido por Novaresio: “Bueno, trabaje para que haya menos espera. Dejen que lleguen las córneas que llegan. No obturen la posibilidad de que esto suceda”.

Ante el reclamo, el directivo señaló: “Estamos trabajando para que no se pierda aun en situaciones complejas, como las que estamos viviendo. En la Argentina ya tuvimos suspensiones de vuelos y tuvimos la necesidad de reacomodarnos a una logística diferente para poder sostener la oportunidad de trasplante. Desde el comienzo de la pandemia, allá por marzo del año pasado, gracias a las reacomodaciones que hicimos fue posible sostener el trasplante de órganos, de tejidos y de células...”.

“¿Conviene conmigo que cinco personas que esperaban sus córneas para ver, quedaron absolutamente defraudadas porque cerraron administrativamente los vuelos sin siquiera consultar?”, fue una de las preguntas que lanzó Novaresio Shutterstock

Sin embargo, Novaresio no lo dejó terminar y disparó: “Si quiere, otro día hacemos historia. Pero concretamente, estas cinco córneas que no pudieron llegar porque el Gobierno argentino suspendió los vuelos, ¿van a llegar a estos cinco pacientes argentinos que esperaban las córneas?”.

Sin responder la pregunta, Soratti esquivó: “Por supuesto que deben ser reprogramados para cuando sea posible”. A su vez, admitió que no dependía de él la reprogramación. “Hable con la gente de Anac, porque es usted quien debe proveer las córneas”, le indicó Novaresio, dando a entender que el rol de Soratti como presidente del Incucai era coordinar y fiscalizar las actividades de donación y trasplante de órganos.

En este sentido, Soratti afirmó que el doctor Zaldivar, quien hizo la denuncia de las córneas que no llegaron, contó que “Aerolíneas Argentinas se había puesto en contacto para ofrecer la posibilidad de resolver la situación”. Sin pelos en la lengua, Novaresio volvió a disparar: “¿Usted qué hizo para resolverlo, doctor Soratti, como responsable del Incucai?”.

En ese momento, Soratti indicó que no estaba pudiendo escuchar la pregunta y la conversación telefónica se cortó.

