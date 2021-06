Sandra Russo fue desvinculada de Radio Del Plata y denunció censura: “Es difícil ser kirchnerista”

Sandra Russo fue desvinculada de Radio Del Plata, emisora a la que había arribado hace tres meses con su programa Dejámelo pensar. La periodista se despidió de sus oyentes y aseguró que la echaron por su “línea editorial”. A su vez, afirmó que durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri y el primero de Alberto Fernández fue censurada. Por su parte, desde la dirección de la radio indicaron a LA NACIÓN que la salida de la conductora se debe a una cuestión de presupuesto y a un cambio de rumbo artístico.

Russo dio la noticia durante la emisión de esta martes: “Hoy es el último programa que hacemos”. Luego de agradecerle a su equipo, contó que ese mismo día un gerente de la radio le dijo que, por razones presupuestarias, no iba a continuar con el ciclo.

La expanelista de 678 afirmó que "es difícil ser kirchnerista"

Sin embargo, la expanelista de 678 sostuvo que no cree en esa explicación: “Creo que es la línea editorial de este programa, mi línea editorial, mi persona y mi recorrido lo que no se quiere en esta radio”. Y agregó: “Lo lamento mucho, porque ya pasé por una primera etapa de cuatro años que terminó en el 2016″, en referencia a lo sucedido hace cinco años, cuando anunció que no iba a estar más en Del Plata porque los dueños le pedían que pagara por el espacio.

“Fue una alegría inmensa cuando me convocaron, hace ya unos cinco meses, para volver a Del Plata, porque pensé que era un buen lugar para volver. Pero se ve que a Del Plata no le parece un buen lugar para que vuelva yo”.

Luego, expresó: “Es difícil ser kirchnerista. Es difícil, porque sigue siendo el ‘hecho maldito del hecho maldito’. Sigue siendo, incluso dentro del periodismo, un equívoco el pensar que no se puede ser un buen periodista”. Russo recordó que trabaja en el rubro hace 45 años y que en varias ocasiones atravesó situaciones similares. “No es la primera vez, por eso no me lo tomo como una daga en el pecho ni como algo dramático”.

A su vez, la conductora relató que fue censurada durante la presidencia de Mauricio Macri y durante el primer año de Alberto Fernández: “He soportado cinco años de censura, de los cuales cuatro fueron macristas y después un primer año de este gobierno al que por supuesto defiendo. ¿Cómo no lo voy a defender si enfrente está el fascismo?”. Respecto de lo que vivió tras la vuelta del kirchnerismo, admitió: “Durante el primer año también me sentí escondida, porque creo que se me asocia demasiado a Cristina [Kirchner], quien sigue siendo ‘el hecho maldito del hecho maldito’, y por eso la queremos tanto, porque su liderazgo concentra las variables de voluntad política que pueden cambiar de verdad este país”.

Sobre su postura política añadió: “A Alberto Fernández también lo respetamos y lo defendemos, porque está acechado. Porque vemos un dispositivo mediático enorme y monstruoso. Hay momentos en la vida en los que si uno es neutral o pretende ser neutral está jugando a favor del enemigo”. Russo fue tajante y le habló a los militantes y defensores del actual gobierno: “No es momento para especulaciones internas ni para para el chiquitaje”.

Russo trabaja como periodista hace 45 años: "Soy una referente que suele estar prohibida y que suele ser desplazada de los lugares que ocupa” Twitter @SandraRusso_ok

A continuación, volvió a referirse a su despedida de la radio. “Tal vez esté de moda o sea más digerible gente que sea más cascabeleante (sic), más fresca o más entretenida. Yo no lo niego, no soy gerente de programación, que son quienes establecen una línea editorial. Cada radio decide a quién quiere tener y a quién no”. La periodista consideró que su “frontalidad” le costó mucho, pero que esta noticia no la dejará “en la cama dos meses”, sino que volverá a “aparecer” en algún tipo de platasforma. “Si es necesario, volveremos a la comunicación alternativa”.

Finalmente, completó: “Que en este país la pluralidad de voces no incluya la vertiente kirchnerista, la verdad que me parece una canallada. Sé que hay mucha gente que está esperando escuchar mi voz, porque soy una referente en el periodismo argentino. Una referente que suele estar prohibida y que suele ser desplazada de los lugares que ocupa”.

La respuesta de Radio Del Plata

Cabe recordar que, en agosto 2020, tras un conflicto gremial, el Grupo Octubre de Víctor Santa María decidió retirarse y dar por terminado el acuerdo que tenía con Electroingeniería para producir gran parte de la programación de la AM 1030 Del Plata. Desde entonces, se hizo cargo de la radio la productora Barboza SRL, de Isabel García. La programación fue ideada y dirigida por el periodista Antonio Fernández Llorente y la productora Fabiana Segovia.

LA NACIÓN se comunicó con Fernández Llorente, quien aseguró que la salida de Russo se debe “a un tema presupuestario y totalmente artístico”. “La radio está en una nueva etapa”, afirmó el ejecutivo.

