Luisana Lopilato reveló cómo pasa el tiempo antes del parto y sorprendió a sus fans al incluir a Lionel Messi

Varios meses atrás, Luisana Lopilato revolucionó a los fanáticos de la farándula al confirmar un rumor que corría con fuerza en las redes sociales: estaba en la espera de su cuarto hijo junto a Michael Bublé. A partir de ese momento, comenzó a compartir los avances de su embarazo y a revelarle a sus millones de seguidores algunos datos curiosos sobre su experiencia, como el inusual antojo que la invadió en una ocasión a altas horas de la noche. Firme a esta costumbre y a pocos días de que llegue el esperado nacimiento, sorprendió al contar la llamativa actividad que eligió para pasar el tiempo y que incluye a Lionel Messi.

Luisana Lopilato reveló cómo pasa el tiempo antes del parto y sorprendió a sus fans

Catorce años atrás, Luisana Lopilato y Michael Bublé se animaron a desafiar todos los obstáculos -sus complejas carreras, la barrera del idioma, la distancia- y apostaron a su relación. Luego de conocerse tras bambalinas en un recital del músico en la Argentina, comenzaron a salir y se casaron un par de años más tarde. Pasada la ceremonia, se instalaron en Canadá y formaron una gran familia que, en pocos días, crecerá aún más con la llegada de la sexta integrante de la casa.

En febrero del 2022, cuando anunciaron que estaban en la dulce espera, dieron inicio a la cuenta regresiva que, finalmente, llegará a su final esta misma semana. Aunque Luisana prefirió mantener en secreto el día exacto del parto, aclaró que tendrá lugar antes del 21 de agosto y hasta reveló la manera que encontró para distraerse en estas horas de tanta emoción y ansiedad.

Luisana Lopilato está a días de ser madre por cuarta vez (Foto: Instagram @luisanalopilato)

En sus historias de Instagram compartió una tierna postal en donde se la ve muy sonriente acompañada por su hijo mayor, quien ya tiene 8 años. “Con Noah ya estamos contando las horas para conocer a la nueva integrante”, escribió sobre la imagen. “Mientras tanto, me propuso mirar los 100 goles de Messi y contarme sus tácticas”, agregó y etiquetó al ídolo argentino. Así demostró que, a pesar de vivir a miles de kilómetros de su tierra natal, no solo no perdió el amor por sus costumbres sino que decidió inculcárselas a sus todos sus hijos.

Luisana Lopilato junto a Noah, su hijo instagram @luisanalopilato

En el siguiente posteo y con una foto del televisor en donde se veía al rosarino sentado en la cancha, agregó: “Noah me dice que las letras NB que tiene la camiseta del PSG son por su nombre (Noah Bublé)”. Con el fin de intentar sacarse la duda, etiquetó tanto al jugador como a su esposa, Antonela Roccuzzo.

A su vez, sumó una sección para que sus seguidores le hicieran preguntas y se dedicó durante un rato a contestar algunas de ellas. Explicó que el parto será cuidado pero que se llevará a cabo en una institución médica, confirmó nuevamente que el sexo del bebé es femenino y, aunque no quiso dar a conocer el nombre, detalló que fue uno de sus hermanos quien se encargó de elegirlo.

Luisana Lopilato recibió la ayuda de Lionel Messi para pasar el tiempo antes del nacimiento de su hija instagram @luisanalopilato

Finalmente, habló sobre los nervios que siente al estar tan cerca del nacimiento. “Me encanta estar embarazada, amo todo el proceso. Pero ahora que estoy muy muy cerquita de la fecha me siento más ansiosa. La queremos conocer ya”.