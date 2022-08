Pampita relató cómo cambió su vida tras separarse de Benjamín Vicuña: “Fue obra del destino”

Carolina “Pampita” Ardohain se sinceró y reveló cómo cambió su vida a raíz de separarse de su exmarido Benjamín Vicuña. La pareja, que tuvo cuatro hijos en común, se separó en 2015, luego de una década de relación. Aunque la modelo vivió momentos desagradables ante la ruptura, tras descubrir al chileno con la China Suárez, hoy Pampita mira hacia atrás y está contenta con su trayectoria.

“Soy muy querida, más que popular, pero que te quieran y se alegren con tus cosas, con tu felicidad y que sea auténtico, eso le pasa a poca gente del medio. Y yo lo siento todos los días. Me lo hacen saber y [los fans] son súper demostrativos: en persona, en redes sociales, con mis hijos y el cariño que reciben ellos. Eso es y siempre fue muy especial y siento que cada vez se vuelve más grande”, expresó Pampita, en diálogo con Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana (LAM) de América TV.

Pampita se sinceró sobre su cambio de vida cuando se separó.

La empresaria señaló que no sufrió la fama: “Me dio todo lo que tengo. Capaz aprendí a jugar el juego mejor con los años. De más joven, me desbordaba todo esto y después mejoró con la madurez. Pero nunca me la creí. Siempre tuve los pies en la tierra y, además, siempre pensé que esto podía terminar de un minuto para el otro y lo disfruté mucho”.

Así, Ardohain relató que hubo una etapa en la que se apartó del mundo del espectáculo y se centró en su vida personal y en sus hijos: “En un momento, me dediqué más a la familia y no sabía que todo esto iba a volver a pasar. Ya después separada, recuperé mi carrera y recuperé las riendas de lo que quería hacer. Fue obra del destino”.

Fue entonces cuando el conductor del programa le consultó sobre el acompañamiento y apoyo que mostró hacia su expareja, Benjamín Vicuña: “Sí, lo hice, y sin culpa. Me gustaba mucho hacerlo. Me gustó esa elección y lo que pude hacer en ese tiempo, que fue dedicarme a los chicos. No me arrepiento”, afirmó la modelo.

Aunque se siente muy feliz de decidir y poder retomar su carrera profesional y volver a aparecer ante las cámaras: “No sabía por dónde empezar, por eso el llamado de Marcelo [Tinelli] me cambió la vida. Showmatch ayudó mucho. Volver a estar conectada con la gente me abrió un montón de otras puertas que vinieron después, hasta tener mi programa propio Pampita Online”.

Trabajarían juntos en un futuro

Pampita y Vicuña mantuvieron una relación de 10 años, hasta que a finales de 2015 se separaron luego de que la modelo descubriera la infidelidad del chileno con la China Suárez. La pareja tuvo cuatro hijos: Blanca (que falleció en septiembre de 2012), Bautista, Benicio y Beltrán.

ARCHIVO-. Pampita Ardohain y Benjamín Vicuña mantuvieron una relación de 10 años. Archivo

El actor tuvo otros dos hijos, Amancio y Magnolia, con la exCasi Ángeles en una relación que duró 5 años; mientras que Pampita se casó con el político Roberto García Moritán hace 3 años. A pesar de las diferencias, ambos mantienen una buena relación y hasta afirmaron que no tendrían problema en trabajar juntos en el rodaje de una película.