Piñón Fijo mostró los fuertes comentarios que recibe desde que trascendió el conflicto con sus hijos: “Incesantes”

Fabián Alberto Gómez, conocido popularmente como Piñón Fijo atraviesa un incómodo momento personal, que impactó en su carrera. El famoso payaso tuvo un cruce mediático con sus hijos en el que lo acusaron de “humillaciones” y “malos tratos”, lo que desató un gran escándalo al tratarse de un ídolo de las infancias. El drama familiar repercutió rápidamente en su público, y fue él mismo quien denunció los mensajes amenazantes que comenzó a recibir a través de sus redes sociales.

“Sos un hijo de p… Si tenés cáncer, como dicen, ojalá te mueras de la forma más dolorosa que exista. Nunca más le voy a mencionar tu nombre a mis nietos. Que el cáncer te carcoma hasta que aúlles del dolor, payaso de m…”, se puede leer en el escalofriante mensaje directo que le mandó una usuaria en Instagram, aparentemente se trata de una mujer que lo seguía por sus nietos. “Incesantes muestras de cariño”, ironizó al mostrar esta fuerte captura y así dio a entender que no fue el único que recibió.

Piñón Fijo expuso a los usuarios que le enviaron mensajes amenazantes luego de que saliera a la luz el conflicto con su familia Instagram: @pinonfijo

Además de exponer estos mensajes agresivos, Piñón eliminó la posibilidad de comentar en sus publicaciones para evitar que continúen posteando este tipo de frases.

También decidió postear en su Instagram un audio sin imagen en el que explicó su postura respecto al enfrentamiento familiar a modo de descargo. “De más está decir que estos últimos días fueron difíciles, no solo por mí sino por los que amo, por los que quiero y por los que pagan las consecuencias de mis acciones. Como bien me dijeron muchas personas, en todas las familias hay discusiones, desencuentros, reencuentros, búsquedas y nosotros no somos la excepción. En la nuestra también pasan esas cosas. Yo debo reconocer que soy enfático a la hora de defender mis posturas. Cuando estoy convencido de algo no ahorro energía a la hora de pelear por lo que creo justo y muchas veces, objetivamente, quizás no siempre lo sea”, señaló.

“Hace unos días, antes de dormir, mi teléfono me recordó una foto y me tomó con las defensas bajas. El cerebro ordenó, mi dedo obedeció y mi corazón hizo también lo suyo y, como dije hace poco en una nota, si pudiera rebobinar la escena y no realizarla, lo haría. Sé que es difícil de creer, pero nunca esperé que este posteo tomara tanta dimensión y generara tanto dolor en mis hijos, particularmente. Me arrepiento y pido disculpas por eso”, continuó.

En torno a las graves acusaciones, el personaje infantil sostuvo: “También tendré que aprender que lo que muchas veces se lee como enfático, del otro lado se recibe como maltrato o humillación. Y si del otro lado hay un ser amado es mucho más grave”. En este sentido, llamó a escuchar y aprender de los jóvenes, en referencia a sus hijos Sol y Jeremías. “Corren tiempos nuevos, los que celebro, pero esa misma capacidad que me reconozco para aprender sobre cosas que me apasionan como el nuevo arte y nuevas tecnologías, también la pondré al servicio de las nuevas formas evolucionadas de relacionarnos entre los seres humanos y está bueno hacerlo de la mano de los jóvenes, en mi caso, mis hijos”.

El inicio del conflicto de Piñón Fijo con sus hijos

“Mi loquita hermosa. Nos volveremos a ver y disfrutaré de tus abrazos. Te amo y te extraño”, escribió Piñón Fijo en una publicación en Instagram dirigida hacia su pequeña nieta, Luna. Pero fueron los hashtag los que llamaron la atención al colocar #Derechonietos y #Derechoabuelos, vislumbrando un claro conflicto, con su hija, madre de la niña.

La publicación de Piñón Fijo que inició el conflicto mediático (Captura Instagram)

Sol recogió el guante y en un extenso descargo en el explicó el motivo por el cual su padre no tiene relación con su hija. “Es porque está desaparecido de nuestras vidas después del último de tantos maltratos (en mi semana 32 de embarazo). Y fue el último porque me animé a poner límite a las humillaciones crónicas después de 35 años. Esa fue mi única decisión concreta hasta el momento, jamás le prohibí ver a sus nietos”, indicó.

La nueva versión del conflicto

Sin embargo, surgió una nueva versión sobre el origen del conflicto: la fortuna del payaso. “La punta del iceberg es el dinero. El tiene un montón de sociedades y empresas a su nombre”, contó Karina Iavícoli en Socios del espectáculo (eltrece) sobre el que sería el motivo del distanciamiento familiar. “Me cuentan que, hace más de un año, él estuvo muy enfermo (de cáncer), al borde de la muerte y mucha gente pensaba que no se iba a recuperar. Hay tanto dinero en juego que hay una historia más oscura detrás de esto”, detalló la periodista. Al escuchar esta versión, Jeremías, el hermano de Sol, salió a desmentirla.