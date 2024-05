Luisito volvió a Cuestión de Peso y contó cómo logró cambiar su vida

Escuchar

Luego de cuatro años, Cuestión de peso (eltrece) volvió a la pantalla. El reality que propone acompañar televisivamente en su tratamiento contra la obesidad a un grupo de personas hizo su debut en 2006 y la vida de quienes formaron parte de él cambiaron por completo. Luis Zerda fue uno de ellos y, a 14 años de su participación, reapareció en el ciclo para relatar el camino que transitó para lograr gozar un presente con buena salud.

El regreso del reality de salud a la pantalla llegó con diez nuevos participantes que sueñan con poder cambiar su vida con un tratamiento dirigido por profesionales, al mismo momento que es televisado, una fórmula que ya cosechó mucho éxito. Pero en esta nueva emisión, también hay lugar para aquellos exparticipantes, cuyas vidas dieron un giro tras ser parte del ciclo. Jennifer Owczarczyn fue la primera en brindar su testimonio, y ahora le siguió Luis Zerda.

Luis Zerda reveló que llegó a pesar a 290 kilos (Foto/Instagram: @luiszerda)

Conocido popularmente como Luisito, volvió al estudio que vio parte de su progreso. Mario Massaccesi lo recibió con un gran abrazo, que causó la emoción del exparticipante, quien recordó su paso por el ciclo más de una década atrás. “Cuestión de peso es como mi casa. Yo veo los tapes viejos y veo que venía, me sentaba ahí y hacía quilombo. No me importaba nada. Entraba y salía, como cuando te dan la llave de tu casa. Y eso me jugó en contra de mi salud, porque llegué a pesar 290 kilos”, introdujo.

En su relato, Luis reveló que en 2020 acudió al staff de la clínica luego de alcanzar su peso máximo y creyó que esa sería la causa de su muerte, ya que se veía imposibilitado de realizar todo tipo de actividad. En ese momento, Sergio Verón lo recibió con los brazos abiertos en la clínica Cormillot, pero con la advertencia de que sería crucial que él haga cambios en su actitud para conseguir los resultados esperados.

Hoy Luisito pesa 130 kilos y tiene un buen presente con su salud (Captura video)

“Hice un buen trabajo con la psicóloga, la hice mi confidente, y también hablé mucho con la nutricionista”, reveló el exparticipante. “Me alejé de la gente tóxica, que no me sumaba nada en mi vida. En ese tiempo había mucho boliche, joda, con ‘los amigos del campeón’; pero cuando se apaga la luz no te queda ni el perro”, reveló. Sus esfuerzos dieron sus frutos y bajó alrededor de 170 kilos, lo que le permitió someterse a una cirugía de by pass -en diciembre pasado- para continuar con el descenso de peso.

“Él entendió las implicancias y, evidentemente, tuvo mucho miedo por su vida, por lo que siguió todas la pautas y estuvo internado en la clínica”, indicó Verón sobre el gran desempeño de Luisito, a quien acompaña en su tratamiento, como lo hizo durante su participación en el ciclo en 2010.

Hoy Luisito tiene un peso de 130 kilos, asegura que seguirá trabajando para mantener una buena salud y continuará con el descenso de peso. Es cartero y día a día camina por las calles para cumplir con su labor, algo que deseó por mucho tiempo y, sobretodo, un gran logro dado que su peso no le permitía ni siquiera higienizarse solo.

