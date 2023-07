Pasó por Cuestión de Peso, bajó 30 kilos y le dio un volantazo a su vida: es modelo y entrenadora

escuchar

Rocío Pérez no tiene recuerdos de su infancia donde su peso no fuese un problema. Toda su vida intentó una y otra vez lograr adelgazar y no lo lograba. Pero, a los 19 años vio en la televisión algo que cambió su vida: el casting de Cuestión de Peso (eltrece). Se inscribió, fue seleccionada y tuvo un cambio radical. En diálogo con LA NACION recordó cómo fue su paso por el programa conducido por Mariano Peluffo en 2018 y cómo llegó a convertirse en modelo y entrenadora.

A pesar de su corta edad, Rocío ya sabía lo que era sentir un gran dolor en el pecho, de esos que dificultan la respiración. Siempre notó que a la gente que la rodeaba le molestaba su imagen, y la secuencia se repitió a lo largo de su vida, sobre todo en la época escolar.

“Me gustaba mucho hacer actividad física y en los juegos de equipo no me elegían porque suponían que no era hábil. Eso me dolía mucho”, rememoró sobre aquel entonces, donde también era blanco de insultos y situaciones que intenta olvidar y que ocurrieron en lo que define como la “etapa más violenta de su vida”.

Rocío Pérez ingresó a Cuestión de peso cuando tenía 19 años (Captura video)

Las dietas restrictivas comenzaron a ocupar la mayor parte de su tiempo y en todas tenía el mismo resultado: la imposibilidad de sostenerlas en el tiempo.

Cuestión de Peso, su gran oportunidad

En 2006, apareció en la televisión argentina Cuestión de Peso, un reality que combinaba la necesidad de los participantes de bajar de peso, asesorados por un staff de profesionales, sumado a sus -muchas veces- difíciles historias de vida. Rápidamente, el programa se convirtió en un éxito y ayudó a su vez a muchos que estaban del otro lado de la pantalla.

Así se sintió Rocío, una tarde, mientras junto a su madre miraba el programa. De repente, leyó que había una convocatoria para nuevos participantes. Con 19 años no lo dudó, sintió que era una señal y que tenía que intentarlo.

Así está hoy Rocío Pérez, exparticipante de Cuestión de Peso 2018

Poco tardó en grabar el video de su casting. En su presentación fue muy sincera al hablar de lo que atravesó: “Yo conté que mi punto cúlmine fue que sentía que se me estaba yendo la vida de las manos. Soy profesora de baile y no podía dar clases, mandaba a mis alumnas para bailar sin que yo les muestre qué tenían que hacer. Tampoco podía jugar con mis sobrinos porque me agitaba y no podía respirar”.

La respuesta para la joven no tardó en llegar y, como lo esperaba, obtuvo su lugar en Cuestión de Peso (Net TV). En 2018 su vida empezó a cambiar de la mano de los profesionales que la atendieron. “Ahí te enseñaban a comer y te decían qué beneficios tienen los alimentos. Como todo cambio alimenticio, también tenía que incorporar cosas que no me gustaban y abandonar otras que sí”.

Rocío cambió su vida por completo (Foto Instagram @rochii.mp)

Rocío ingresó al programa con un peso inicial de 110 kilos y logró bajar 30. Con el cambio físico, también vino uno mental: “Yo conocí a una persona que no sabía que existía. Siempre tuve sobrepeso y no hice otra cosa que vivir en las sombras y ser ‘la gorda’. Pasé a ser una piba que podía hacer un montón de cosas y no era la que yo conocía, fue difícil para mí conocerme”.

La vida después de Cuestión de peso

Con un alta del reality en 85 kilos, la joven salió a la vida con nuevos aprendizajes y cumplió con el deseo que mantuvo intacto durante toda su participación: poder volver a bailar y jugar con sus sobrinos. También revivió esa gran satisfacción de realizar ejercicios físicos y comenzó a hacer todo tipo de deportes. Ajustó a su rutina de ejercicios y de alimentación el último tramo de la carrera de periodismo que cursaba.

Se sometió a una cirugía bariátrica y bajó 15 kilos más. Todo parecía ir encaminado, pero un complicado momento personal complicó sus planes. Pese a todo, con el apoyo de su familia y sus amigos, una vez más logró salir adelante.

Rocío bajó 30 kilos en Cuestión de peso (Foto Instagram @rochii.mp)

De a poco se rearmó. Rocío decidió cumplir sus metas y se convirtió en profesora de Inglés y Personal en Musculación. Actualmente, da clases de comunicación y está a punto de terminar la carrera de profesora de Lengua y Literatura.

En las redes mantiene un perfil muy alto desde que comenzó su carrera como modelo body positive, mostró su cuerpo al natural y dejó de lado los tabúes. Si bien tuvo buen feedback con sus publicaciones y recibió cientos de elogios, en las últimas semanas decidió alejarse un poco por las constantes agresiones que recibe.

“Dos de cada diez comentarios son agresivos. Los buenos te abrigan y los malos te golpean. Entre un abrigo y un golpe, es obvio que te vas a pesar más el golpe. Me dicen de todo y lo que es usual es que sean cuentas falsas. Mi contenido es sexy y choca un montón que una ‘gorda’ publique ese contenido”, aseguró sobre los agravios que recibió.

“Yo no la paso mal. No tengo un complejo conmigo, pasé tantas barreras que hoy por hoy no tengo complejos conmigo, los tiene la gente. Es tanto el odio que generan que uno se comienza a poner inseguro y logran afectarte”, agregó.

Rocío hoy sueña con seguir estudiando (Foto Instagram @rochii.mp)

Pero, una vez más, su fortaleza la llevó a reflexionar para poder seguir adelante. “Aprendí que no me importan las opiniones de nadie. Vivo sola, trabajo y tengo mi vida; sin embargo, esos comentarios terminan destruyéndote, te arruinan el día y la semana”, señaló acerca del motivo por el cual decidió darse un respiro y alejarse de las redes.

Hoy, Rocío apuesta a cumplir sus metas y se autopercibe una persona ambiciosa, pero no para obtener dinero como generalmente se asocia esta palabra, sino en pos de lograr todo lo que desea. Quiere seguir formándose académicamente y se la ve feliz. Además, asegura que desde hace un tiempo cambió su predisposición ante la vida y eso la impulsa a no tener dudas de que logrará todo lo que se plantee.