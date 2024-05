Luisito apuntó contra Cuestión de Peso: “No puede haber un flaco haciéndolo”

Escuchar

Tras cuatro años fuera de pantalla, Cuestión de Peso (eltrece) tuvo su gran regreso con la misma premisa que los llevó al éxito: brindar apoyo médico televisado a un grupo de participantes con sobrepeso que buscan mejorar su salud, con el histórico doctor Alberto Cormillot a la cabeza en el staff médico. Pese a la aceptación del público, el ciclo conducido por Mario Massaccesi fue duramente criticado por el exparticipante estrella, Luis Zerda, quien cuestionó cómo se muestra a los participantes.

En 2009, Luis Zerda -popularmente conocido como “Luisito”- decidió dar un giro a su vida y se inscribió en el reality, que se prometía a darle acompañamiento a quienes buscaban mejorar su salud, limitada por el peso corporal. Desde aquel momento, comenzó un largo camino para lograr su bienestar. Así, se convirtió en uno de los participantes de Cuestión de peso más populares y referente de quienes atraviesan su problema de salud relacionado con la obesidad.

Luis Zerda, conocido como "Luisito" tras su paso por el reality Cuestión de peso, cuestionó algunos aspectos de la nueva emisión Instagram: @luiszerda_ok

Ahora, como emblema del ciclo, en diálogo con Mitre Live, el joven de 35 años analizó la emisión en curso con diez participantes, que cada semana se enfrentan a la balanza para continuar con su tratamiento. “Yo celebro que haya vuelto el programa porque había gente muriéndose en su casa sin conciencia de lo que es la enfermedad, pero hay cosas que no me gustan de esta edición”, introdujo con una mirada positiva sobre el gran regreso. Sin embargo, destacó ciertas decisiones que, según su mirada, no van de la mano con el objetivo del ciclo.

“Hoy en día le estoy dando manija a un streaming y en eso estoy en desacuerdo. Luis Piñeyro no puede estar al frente del streaming de Cuestión de Peso porque no es gordo. Si es un programa sobre obesidad no puede haber un flaco haciéndolo, no tiene nada que ver con el programa. No sé qué hace en el streaming”, puntualizó, al mismo tiempo que destacó que ese trabajo lo podría ocupar un “recuperado”. Asimismo, destacó la gran labor del conductor.

En la misma línea, Luisito destacó que considera que el ciclo actual es el mismo en el que el participó, 15 años atrás, con el gran aditivo que es la existencia de las redes sociales, donde el público tiene la libertad de opinar, cuestión que no era posible al momento en que él fue participante. Sin embargo, ponderó la gran impronta que significa la presencia de Alberto Cormillot: “El programa cuando está él es otra cosa porque da muchos tips y eso ayuda a la gente”.

“Cuando no está Cormillot siempre fue mucho más reality, aunque no deja de ser uno. A él no le gustaban las peleas y creo que hay un par de participantes que tienen su carácter”, agregó al especular cómo será el desarrollo personal de los concursantes actuales.

No obstante, el exparticipante remarcó que es necesario darle una chance tanto al público como a la producción del ciclo, debido al reciente debut. “El programa me hizo conocido, me ayudó y me operé, pero hay que darle tiempo. Recién arrancó. El negocio de la obesidad es muy grande y todos quieren una migaja. No te olvides que nosotros lo vemos como una enfermedad, pero otra gente lo ve como negocio”, lanzó como una dura crítica a quienes pueden llegar a lucrar con el padecimiento del otro.

