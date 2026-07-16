Madonna compartió un videoclip de su última canción con los jugadores de la selección argentina como protagonistas

Tras el triunfo de la selección argentina sobre Inglaterra y la clasificación a la final del Mundial 2026, un usuario de redes sociales creó con inteligencia artificial un curioso montaje que muestra a los jugadores de la Albiceleste dentro del último videoclip de Madonna. La producción se volvió viral en pocas horas y llegó hasta la propia artista estadounidense, que la compartió en sus historias de Instagram.

Al ritmo de “Danceteria”, uno de los temas de Confessions II, el disco que Madonna lanzó hace pocas semanas, el video recrea al plantel argentino casi completo bailando en el mismo lugar en donde transcurre el nuevo corto de presentación del disco.

Emiliano “Dibu” Martínez, Lionel Messi —que aparece ingresando al set mientras golpea una puerta—, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, el titular de la FIFA, Gianni Infantino, el entrenador Lionel Scaloni, Lisandro Martínez, Cristian “Cuti” Romero y Nicolás Tagliafico son algunos de los protagonistas del montaje, integrados mediante inteligencia artificial a la coreografía junto a los bailarines del videoclip.

El video que compartió Madonna en sus redes

En una de las escenas más comentadas, Julián Álvarez y Enzo Fernández aparecen besándose durante apenas unas décimas de segundo antes de que la secuencia continúe. También tienen breves apariciones Giovani Lo Celso, con un trago en la mano, y Lautaro Martínez, representado como un bailarín de ballet.

El video original, publicado a principios de junio para promocionar el lanzamiento del disco, muestra a Madonna siendo perseguida por cámaras y luces que la apuntan, mientras la cantante de 67 años canta y trata de escapar. Acto seguido, Madonna se encuentra con la actriz Julia Garner, quien había sido elegida para el papel principal en la película biográfica sobre la reina del pop, y con la cantante Sabrina Carpenter, con quien interpretó una de las canciones del disco, “Bring You Love”.

En el fragmento al que hizo alusión la edición con IA del usuario de redes, Madonna ocupa el lugar de Messi e ingresa a un baño en donde hay decenas de personas esperando, entre ellas la popular modelo Kate Moss. En la secuencia coreográfica que le sigue, la cantante se mezcla con los bailarines y con distintas personalidades reconocidas, entre ellas los actores Benedict Cumberbatch —quien sería Scaloni en el video editado— y Odessa A’zion, quien se hizo popular por su papel en Marty Supreme.

La escena del baño de Tapia e Infantino en realidad es protagonizada por los actores Gwendoline Christie y Richard Grant.

El nombre del nuevo disco hace un guiño al título del recordado álbum Confessions on a Dance Floor de 2005. Con su primer lanzamiento en siete años después de Madame X en 2019, Madonna consiguió su décimo álbum No. 1 en la prestigiosa lista Billboard 200 (que clasifica los álbumes más populares de la semana en Estados Unidos).

De esta forma, la cantante obtuvo su primer número 1 de la década de 2020 y se convirtió en la primera artista en liderar el chart en esta y otras tres décadas. Además, se convirtió en el cuarto artista en lograr al menos 10 números uno tanto en la lista de álbumes Billboard 200 como en el chart de canciones Billboard Hot 100.

Este lanzamiento representó la semana más grande para un álbum de música dance en lo que va del año. Además, Confessions II logró la semana de streaming más grande de la historia para un álbum de la artista, así como su mejor semana de ventas de álbumes en más de una década.