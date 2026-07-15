Madonna y Tupac: el romance que permaneció oculto casi 20 años y la carta desde la cárcel que una subasta hizo pública

A comienzos de los noventa, Madonna ya llevaba un tiempo siendo una de las artistas más famosas del planeta. Venía de consolidarse como un ícono global del pop y su vida privada despertaba tanto interés como sus discos, sus videos y sus provocaciones públicas. Tupac Shakur, por su parte, atravesaba el momento de ascenso que lo convertiría en una de las figuras más influyentes del hip hop estadounidense.

Aunque pertenecían a universos musicales distintos, sus caminos se cruzaron y dieron lugar a una relación que durante años permaneció prácticamente fuera del conocimiento público. Recién en 2015, casi dos décadas después de la muerte del rapero, Madonna confirmó durante una entrevista en The Howard Stern Show que ambos habían sido pareja. Al recordar su comentada aparición de 1994 en The Late Show with David Letterman, la cantante explicó que por entonces estaba saliendo con Tupac y que esa relación la tenía “alterada con la vida en general”.

Madonna y Tupac Shakur junto a la actriz Raquel Welch en una fiesta organizada por la revista Interview en Nueva York, en los 90. La imagen es una de las pocas que demuestran el breve y reservado romance que la cantante y el rapero mantuvieron entre 1993 y 1994 Patrick McMullan - Patrick McMullan

Cómo se conocieron

Madonna nunca dio demasiados detalles sobre el comienzo de la relación. Quien sí lo hizo fue la actriz y coreógrafa Rosie Pérez, que aseguró en distintas entrevistas que fue ella quien los presentó durante los Soul Train Music Awards de 1993.

Según contó la actriz primero en The View y luego en The Drew Barrymore Show, esa noche había asistido a la ceremonia acompañada por Tupac, con quien mantenía una amistad. Madonna se acercó a ella para preguntarle si estaban juntos y, cuando Pérez le respondió que no, la cantante le pidió que la acercara al rapero. Pérez recordó que él aceptó la propuesta y que ella hizo de intermediaria. A partir de ese encuentro, habría comenzado una relación que ambos eligieron mantener lejos de la exposición pública.

A diferencia de otros vínculos de Madonna, la relación con Tupac no se convirtió en una historia mediática en tiempo real. No hubo grandes apariciones públicas ni declaraciones cruzadas mientras el romance estaba en marcha. Por eso, durante años, el vínculo quedó reducido a rumores y versiones que circulaban en el ambiente musical.

Uno de los pocos testimonios posteriores llegó de parte de Snoop Dogg, quien recordó en una entrevista con Howard Stern una escena ocurrida en 1994, después de su participación en Saturday Night Live. Según relató, Tupac apareció en una reunión acompañado por Madonna, algo que sorprendió incluso a quienes estaban allí. Aquella imagen, vista en retrospectiva, ayudó a reconstruir una relación que en su momento ambos mantuvieron con extrema reserva.

La carta que reveló los motivos de la ruptura

La carta que Tupac le escribió a Madonna desde prisión en 1995. El manuscrito salió a la luz en 2017 y reveló los motivos por los que decidió terminar la relación

El capítulo más revelador de esa historia salió a la luz en 2017, cuando se conoció una carta que Tupac le escribió a Madonna desde la Clinton Correctional Facility, en Nueva York, donde cumplía una condena por abuso sexual. El documento, fechado el 15 de enero de 1995 a las 4.30 de la madrugada, fue publicado parcialmente por TMZ y luego citado por distintos medios internacionales.

Dirigida simplemente a “M”, la carta comenzaba con un pedido: “Ante todo, debo pedirte disculpas”, escribía el rapero, antes de admitir que no había sido “el tipo de amigo” que ella merecía. A continuación abordaba el motivo de la ruptura. Shakur reconocía que el contexto social y racial de la época había condicionado sus decisiones. “A riesgo de sonar dramático, los efectos del racismo hacen difícil que un joven negro pueda demostrar abiertamente su afecto por una mujer blanca mayor”, explicaba.

Tupac le planteaba a Madonna que ser vista con un hombre negro no perjudicaría su carrera e incluso podía hacerla parecer más abierta o interesante. En cambio, desde su percepción de entonces, él sentía que estar con una mujer blanca podía ser interpretado como una traición por parte de quienes lo habían acompañado en su construcción artística y pública.

Tupac Shakur tenía 22 años cuando comenzó su relación con Madonna. Para entonces ya era una de las figuras más influyentes del hip hop estadounidense gracias a discos como Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z. y Thug Life: Volume 1 UNIVERSAL

La carta también dejaba entrever el peso que tenía la opinión pública sobre el rapero. Allí hacía referencia a una entrevista en la que Madonna había mencionado a “raperos y jugadores de básquet”. Según escribió, aquellas palabras lo habían herido profundamente porque él nunca la había conocido vinculada sentimentalmente con otros raperos. “Me asusté”, admitía con una sinceridad poco habitual. Y agregaba: “Desde entonces me arrepiento”, reconociendo que había reaccionado desde el dolor, el orgullo y la necesidad de proteger su imagen.

En las páginas finales el tono cambiaba. Tupac le ofrecía reconstruir el vínculo: “Te ofrezco nuevamente mi amistad, esta vez mucho más fuerte y sincera”, escribía, antes de pedirle que lo visitara si encontraba “en su corazón” la posibilidad de volver a verlo cara a cara.

La carta también incluía una advertencia que con el paso del tiempo adquirió un significado especial. Tras haber sobrevivido al ataque a balazos que sufrió en noviembre de 1994, le escribió: “Por favor, cuidate, Madonna. No todos son tan honorables como parecen. Que mis cinco balas sean prueba de ello”.

La despedida resultó casi premonitoria. “Esta experiencia me enseñó a no dar el tiempo por sentado”, escribió. Poco más de un año después, el 13 de septiembre de 1996, Tupac murió a los 25 años tras permanecer seis días internado luego de recibir varios disparos en Las Vegas.

La batalla judicial

La carta no llegó al público por decisión de Madonna, sino como parte de una subasta de objetos personales de la artista.

En 2017, la cantante descubrió que varias de sus pertenencias personales serían subastadas por la casa Gotta Have Rock and Roll. Entre los objetos figuraban prendas íntimas, un cepillo con cabellos, fotografías, casetes con grabaciones inéditas y correspondencia privada. Entre ellas estaba la carta que Tupac le había enviado desde prisión.

Madonna intentó que la carta de Tupac no llegara a subastarse

Madonna intentó frenar judicialmente la subasta y alegó que aquellos objetos eran extremadamente personales. En documentos judiciales citados por la prensa internacional, sostuvo que nunca había vendido, regalado ni transferido la carta del rapero, y que se había enterado de su inclusión en la subasta a través de los medios. También expresó su preocupación por la venta de objetos que podían contener su ADN.

El conflicto enfrentó a la artista con Darlene Lutz, una examiga y asesora de arte que durante años administró parte de sus pertenencias. Mientras Lutz aseguró que varios de esos objetos habían quedado legalmente en su poder, Madonna insistió en que se trataba de recuerdos estrictamente privados que nunca debieron salir de su colección personal.

Aunque en un primer momento la artista logró detener la venta, el proceso judicial continuó. Finalmente, la justicia permitió que la subasta avanzara y la carta de Tupac fue subastada con una base de 100.000 dólares, según informó la casa de subastas.

La canción que nunca vio la luz

La historia entre Madonna y Tupac también dejó un misterio musical. Durante las sesiones de grabación de Bedtime Stories (1994), ambos registraron una versión de “I’d Rather Be Your Lover” en la que Tupac interpretaba un verso de rap. Sin embargo, esa versión nunca llegó al disco.

Durante años la existencia de aquella grabación fue apenas un rumor entre fanáticos y coleccionistas. Recién en 2018 Madonna confirmó públicamente que el tema existía durante una entrevista con Howard Stern. “Algún día publicaré la canción que hicimos juntos”, aseguró entonces. Hasta hoy esa versión permanece inédita.

La relación entre Madonna y Tupac permaneció prácticamente desconocida durante casi dos décadas. Solo comenzó a reconstruirse a partir de los recuerdos de Rosie Pérez y Snoop Dogg, la confirmación de la propia cantante y, finalmente, la aparición de aquella carta escrita desde prisión.

Más que una curiosidad romántica entre dos superestrellas, la historia terminó revelando las tensiones raciales, las presiones de la fama y el peso que la imagen pública ejercía sobre dos artistas que, en el punto más alto de sus carreras, intentaban mantener su vida privada lejos de las cámaras.