Manu Urcera, el esposo de Nicole Neumann, sorprendió al revelar el llamativo regalo que le hizo a su hijo de dos años
El piloto automovilístico visitó el programa de Juana Viale y dejó a todos sin palabras al contar el presente que recibió Cruz por Navidad
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La crianza de los hijos siempre genera opiniones encontradas, sobre todo cuando los padres pertenecen al ambiente; y esta vez fue Manu Urcera quien quedó en el medio del ojo público. El último domingo, el piloto automovilístico visitó Almorzando con Juana (eltrece) y sorprendió al revelar el impensado y llamativo presente que recibió Cruz, el pequeño hijo que comparte con la modelo Nicole Neumann. Ante la curiosidad de Juana Viale sobre cómo manejaba la paternidad en esta etapa, el corredor dijo sin vueltas que el niño, que está próximo a cumplir apenas dos años de edad, ya es dueño de un vehículo motorizado.
“Ya le compré una moto; ahora va a cumplir dos. Se la trajo Papá Noel. Le puse rueditas y anda, le gusta”, lanzó Urcera de manera muy espontánea, lo que desató una inmediata reacción de asombro en el estudio. A raíz de esto, comentó que es completamente eléctrico y que el mismo funcionó de gran ayuda para su sobrino. “Lo ayudó mucho con el equilibrio para andar en bicicleta”, agregó.
En ese sentido y para aportar calma en relación con los riesgos, el deportista hizo hincapié en que este estímulo se complementa en su rutina con una bicicleta de inicio sin pedales. De esta manera, los padres buscan incentivar la recreación activa y el contacto directo con la naturaleza, consolidando así hábitos saludables y destrezas motrices desde las etapas más tempranas de la niñez.
Pero eso no fue lo único que llamó la atención en la nieta de Mirtha Legrand. Mientras Urcera hablaba, la conductora notó una imperfección llamativa en su brazo izquierdo, por lo que la actriz le levantó la manga de la prenda en vivo y le preguntó directamente qué le había sucedido en esa zona. Con absoluta naturalidad, el deportista detalló su extenso historial médico: “Me quebré. Te dije que me quebraba una vez por año. Tengo una placa con ocho tornillos”. Según especificó el marido de Neumann, aquella severa fractura ocurrió durante una competencia en el año 2008.
La anécdota generó gestos de dolor y divertidas chicanas entre los presentes. Entre risas, Urcera invitó a Viale a palpar también su clavícula derecha para comprobar otra vieja lesión de su carrera. El momento de complicidad escaló cuando el actor Rafael Ferro comparó la situación con un clásico sketch cómico de la televisión argentina debido al contacto físico en vivo, lanzando un divertido comentario. Por su parte, la cocinera Jimena Monteverde aportó su cuota de humor al mostrar la cicatriz de quemadura que tiene en su cadera.
Más allá de las repercusiones, la familia ensamblada atraviesa un gran presente en este comienzo de 2026, ya que complementan la rutina hogareña con las exigencias de las pistas. Días atrás, con motivo del inicio de la temporada del Campeonato RUS de TN APAT en La Plata, Urcera se mostró muy entusiasmado en redes sociales al publicar fotos de su vehículo de competición azul. En los boxes, su esposa capturó dulces postales familiares alentando a su esposo junto al pequeño Cruz, quien presenció el evento protegido con auriculares especiales para el ruido, lo que demostró que la pasión por la velocidad es un sello compartido.
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