Nicole Neumann sorprendió al revelar cuál fue su verdadero nombre por 11 años: “Lo padecía”

Detrás del glamour, las pasarelas y la exposición mediática que la acompañan desde su adolescencia, Nicole Neumann esconde historias de su infancia que pocos saben. Recientemente, la modelo y conductora sorprendió a sus seguidores al revelar un secreto de sus primeros años de vida: durante casi once años, su nombre legal no fue el que todos conocen. El dato salió a la luz en su programa de streaming, Solo con Niki (YouTube), donde relató entre risas y cierta nostalgia una situación que hoy recuerda como una anécdota, pero que en su momento le generó un verdadero dolor de cabeza.

Nicole Neumann se refirió al inconveniente que le generó su nombre (Foto: Captura YouTube)

Todo comenzó recién nacida, cuando sus padres se acercaron al Registro Civil para inscribirla. En aquella época, las normativas vigentes eran estrictas y se toparon con una traba burocrática insólita: el nombre “Nicole” no estaba permitido por ser de origen francés. Ante la negativa de los empleados estatales y la necesidad de registrarla, sus padres tuvieron que improvisar una solución rápida. “Saben cómo me tuvieron que poner: Nicolasa”, reveló la conductora de 45 años ante la sorpresa de todo su equipo de producción.

Lo que inicialmente se pensó como una alternativa transitoria, se terminó extendiendo en el tiempo. Durante la charla, su hermana Geraldine “Gege” Neumann arriesgó que el trámite del cambio había durado apenas tres años, pero Nicole la corrigió de inmediato: “No, por como once o diez años”.

“El que se enteraba me empezaba a gritar ‘Nicolasa, Nicolasa’. Y para mí era bullying directamente”, recordó Nicole.

Gege, la hermana de Nicole, también recordó el tiempo en el que la modelo tuvo otro nombre (Foto: Captura YouTube)

Llevar ese nombre en el documento de identidad se convirtió en una auténtica tortura escolar para la modelo durante toda su etapa primaria. Cada vez que un maestro pasaba lista, o cuando algún compañero lograba averiguar su nombre real, las burlas no tardaban en llegar. Aunque en el estudio de streaming intentaron restarle dramatismo a la situación, Neumann fue tajante al recordar su sufrimiento: “Igual lo padecía, era bullying”.

El incómodo capítulo de “Nicolasa” llegó a su fin a las puertas de su adolescencia, gracias a la intervención de un abogado amigo de la familia que logró realizar el cambio de identidad en los papeles.