Marcela Kloosterboer presentó a su hermano Tomás y sorprendió a más de uno: “Es el lindo de la familia”

escuchar

Marcela Kloosterboer se convirtió en una de las actrices y modelos más aclamadas de los últimos 20 años. Figura que comenzó en los años 90 y que ascendió hasta la cima, en su recorrido cuenta con personajes de todo tipo y más de un éxito en su haber. Ahora presentó a un integrante de su familia del que se sabía poco: su hermano Tomás, que viven en Hawaii y es dueño de restaurantes. Según ella, es “el lindo de la familia”.

Marcela y Tomás se llevan un año de diferencia. Él es mayor que ella (Fuente: Instagram/@m.klooster)

En diálogo con la revista Pronto, la actriz reveló quién es su hermano, Tomás Kloosterboer, que a diferencia de ella eligió otro destino en su vida. Si bien aseguró que de chico amaba la televisión, sus pasos continuaron por el camino de una experiencia exótica en medio del Océano Pacífico. En una de las tres islas más grandes de Hawaii vive con su esposa Justina Ladogana y su hijo, y de momento no planea regresar a la Argentina.

Según contó la actriz, el tema de la “belleza” fue una suerte de tabú en su carrera, ya que pensaba que podía resultarle un impedimento para que vieran su talento como actriz. De acuerdo a lo que dijo, su mamá le señalaba que “estaba bueno ser lindo”. Y ahí se refirió a su hermano: “Para mí él es el lindo de la familia, que es importante ser lindos y que eso te abre puertas”. Si bien puede que eso mismo le jugó a favor a Marcela, supo contradecir a todos y demarcar su profesionalismo por sobre los estándares impuestos.

Marcela y Tomás junto a sus hijos, Koa y Juana en brazos (Fuente: Instagram/@m.klooster)

“Entonces pensaba: ´Bueno, pará, estoy actuando hace diez años y solo me reconocés que soy linda´”, analizó y agregó: “Un poco me jodía. Siento que es algo que está bueno y a mí me gusta cuidarme para estar bien y verme bien, pero sé que no es lo más importante. Nunca lo usé demasiado a mi favor”.

No obstante, la actriz remarcó que Tomás es “el más bello” de ambos. Al menos así lo considera ella. De rasgos faciales similares a Marcela, su hermano prefirió mantener un perfil bajo y dedicarse al mundo de los negocios en Oahu. En los diez años que lleva allí, desarrolló tres restaurantes y una cervecería. Aquí, la belleza también pasó a un segundo plano y destacó que no todo “es un viva la pepa” en la isla, sino que él “se levanta temprano, lleva a su hijo al colegio y luego comienza a laburar”.

Tomás Kloosterboer junto a su esposa Justina Ladogana y su hijo Koa (Fuente: Instagram/@walterboer1)

Debido a su lejanía, Marcela no suele mostrarse junto a Tomás. A pesar de tener la oportunidad de viajar hasta Hawaii, el vuelo conlleva muchas horas y termina por ser “insoportable”, según ella misma señaló. Es por ello que en entrevistas anteriores, indicó que el punto de encuentro medio entre ambos era Miami, en la casa de su padre.

En estos diez años que llevan separados por miles de kilómetros, la actriz solo fue tres veces con su hija y otras tres él vino a la Argentina. En tanto, dejó entrever su emoción por el amor que su sobrino Koa y Juana (su primogénita) se tienen. “Se vieron poco y se aman con locura”, comentó.

En cuanto a los usuarios de las redes sociales, cada vez que Marcela comparte alguna fotografía junto a Tomás, estallan con mensajes de cariño. “Buenos genes, sin ninguna duda”; “Qué lindos son”; “Muy bellos los dos”; “Es muy lindo tu hermano” y “Qué genes, divinos por donde se los vea cómo dicen rompieron el molde con ustedes”, son algunos de los comentarios depositados por parte de sus seguidores.

LA NACION