Oriana Sabatini rompió el silencio y reveló si su tía Gabriela la llamó por el nacimiento de Gia: “No es un problema mío”

A casi dos meses del nacimiento de Gia, de quien se convirtió en madre primeriza junto a Paulo Dybala, Oriana Sabatini reparte su vida entre dos continentes. En medio de su visita a la Argentina, donde cumple con ciertos compromisos laborales, la artista sorprendió al revelar si su tía Gabriela, con quien sus padres no tienen relación, llamó para felicitarla por la llegada de la pequeña.

Oriana Sabatini rompió el silencio sobre cuál es la situación con su tía (Foto: Captura TV)

“Muy contenta, acelerada, cansada, pero feliz”, expresó este jueves en un móvil para LAM (América TV) al ser consultada sobre cómo la recibió su país natal. Al escucharla, el cronista le preguntó si no se sentía “tentada” a quedarse. “Obvio. Yo siempre quiero estar en mi país, pero también me enamoré de una persona que trabaja afuera y sé cuáles son las reglas de ese juego”, aseguró.

Oriana Sabatini se convirtió en madre de Gia el 2 de marzo de 2026 (Foto: Instagram @orianasabatini)

En cuanto a si proyecta quedarse en el país a mediano o corto plazo, la actriz comentó: “No depende de mí esa decisión, sinceramente. Se habla, pero la verdad es que la carrera del futbolista es muy corta y yo le digo que no quedan tantos años para que él pueda hacer lo que quiere y la carrera del artista es un poco más flexible, más amable”. “Lo apoyaré a donde él quiera irse, aunque lugares raros, no tanto”, añadió entre risas.

Pese a la distancia que la separa de su entorno íntimo, Oriana indicó que si Paulo decide continuar en el exterior, ella viajará cada dos meses a Argentina. “Haré eso como hace ocho años. Si cuando se retira, venimos acá y decidimos eso; estaré contenta de estar con toda la familia”, subrayó. Aquella respuesta le dio pie al periodista para indagar sobre la relación que tiene su familia. “Bien, estuvimos juntos desde febrero, que mis papás estaban conmigo en Italia y que ahora volvieron, así que contentos de estar súper acompañados y de estar viviendo toda esta etapa muy unidos”, declaró.

Pero eso no fue todo. Luego, el movilero le consultó sobre un posible reencuentro con su tía, la hermana de Ova Sabatini, con quien su padre y Catherine Fulop no tienen vínculo hace un tiempo. “A mí no me pasó nada, no tengo ningún problema con ella. No tengo nada que plantear“, lanzó.

Gabriela Sabatini no fue al casamiento de su sobrina y el campeón del mundo (Foto: Instagram @sabatinigaby)

En esa línea, la cantante dio a entender que la extenista no se comunicó con ella ante la llegada de Gia. “No hablamos más, pero no por decisión mía. No es un problema mío”, sentenció.