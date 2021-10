“Marcelito, ¿estás ahí?”: qué es de la vida del asistente que Susana Giménez lanzó a la fama

Hola Susana!, el programa de Susana Giménez, debutó en 1987. Desde ese momento, la diva argentina escaló hasta la cima de la fama y recibió a una infinidad de figuras del espectáculo, del deporte y de la política, tanto nacionales como internacionales. Sin embargo, para llevar a cabo uno de los ciclos más exitosos de la historia de la televisión, no estuvo sola: siempre la acompañó un amplio equipo de producción al que no se le escapó casi ningún detalle. Pero a ella, la protagonista del show, más allá de sus traspiés -intencionales o no- tampoco.

Así lo recuerda Marcelo Bezina, alias Marcelito, quien se hizo popular en su rol de asistente de la conductora como uno de los míticos “Susanos”. Porque, claro, “la Su” no solo lograba convocar a las estrellas más buscadas del momento, sino que también convertía a cada uno de los miembros del ciclo en un personaje distinto.

“A Susana la describiría como una persona muy, muy generosa. La verdad es que todo pasa por ella, no se le escapa un detalle y que yo siga estando en el programa es porque ella me sigue convocando, lo cual estoy eternamente agradecido”, expresa Bezina a LA NACION.

El clásico "Marcelito, ¿estás ahí?" de Susana

La relación de la conductora de 77 años con las cámaras es eterna: si bien ya no ofrece un ciclo diario o semanal como lo hizo en sus años dorados, siempre está a punto de volver, aunque sea para hacer una sola entrevista. De ahí la expectativa del asistente de vestir nuevamente el traje de Susano y escuchar, una vez más, el inolvidable “Marcelito, ¿estás ahí?”.

Mientras anhela el regreso del programa, Bezina trabaja en la Anses, al igual que lo hizo durante los últimos 25 años. Además, integra un grupo de animación para fiestas llamado “Batos locos”, con el que hace música popular, y publica covers de rock en sus redes sociales.

Marcelo Bezina hace covers de rock pesado

Está a punto de cumplir 42 años y hoy, a 17 de su debut en televisión, cuando conquistó a Susana con su coreografía de break dance, Marcelo recuerda cómo llegó hasta ahí y qué le dejó la experiencia en uno de los shows más importantes del país.

Sus primeros pasos en TV

Fue la suerte de que su entonces cuñado trabajara en una pizzería en la esquina de los estudios de Telefe de Pavón la que lo acercó por primera vez a un casting para el ciclo. “Me llama y me dice: ‘Están buscando gente para Susana’, y yo pensé que no era mucho mi onda. Así que le digo: ‘Te agradezco pero paso, gracias’”, reconstruye en diálogo con este medio.

A él le gustaba cantar y bailar, pero en un primer momento pensó que quizás sería demasiado canalizar esa pasión en un programa de audiencia nacional. Enseguida se arrepintió. “Ni bien corto, me cambia la percepción y digo: ‘¿Por qué no?”, relata.

Cuando llegó al casting, sintió que “no tenía que ser” y casi tuvo razón, pero el destino le tenía preparada una sorpresa. En la puerta, le dijeron que las pruebas ya habían terminado, hasta que se escuchó a alguien preguntar: “¿Qué pasa?”. “Hay una persona más”, contestó el guardia de seguridad. “Bueno, dejalo pasar y cerrá la puerta. Este es el último”, indicó la voz.

Marcelito estuvo junto a la diva desde 2004 Instagram @marcelobezina

Marcelito se encontró con la productora periodística de Susana, ahora también su asistente personal, Inés Hernández, quien le puso un tema y le pidió que baile. Además, le hizo decirle algo a la diva mirando a cámara y él simplemente soltó: “Susana, espero que te guste lo que hago”.

A los dos días, lo llamaron para avisarle que había quedado seleccionado para formar parte del programa. No se lo esperaba, pensó que quedaban varias instancias por pasar y que esa audición había sido “una experiencia más”.

El debut de Marcelo Benzina en el programa de Susana Giménez

Lo que no sabía era que días después estaría mostrando sus pasos de break dance en su primer encuentro con Susana y que lograría entablar un vínculo que prevalecería durante dos décadas.

La relación con la diva

Si bien él no se considera popular, entiende que su personaje trascendió gracias al ímpetu que le puso la conductora. “Susana lo utiliza muy bien al ‘Marcelito, ¿estás ahí?’ en un momento que es muy importante del programa, que es cuando se entrega el premio mayor, el millón de pesos”, reflexiona el Susano cuyo rol era el de agarrar uno de los miles de papelitos entre los que nadaban otros asistentes.

Entonces, se daba la clásica escena de Bezina respondiendo “Sí, Su, acá estamos”, contando hasta tres y tomando uno de los papeles que volaban por los aires y donde figuraba el nombre y número de teléfono del afortunado que debía contestar “Hola Susana” para encaminarse hacia al millón.

Marcelo Bezina se transformó en el "Susano" más famoso del ciclo Instagram @marcelobezina

“Me gusta haber conocido de ese trabajo todo lo que implica la TV, creo, los tiempos y manejos que capitalicé mucho para el día a día y para todo. Haber tenido esa experiencia está bueno”, reflexiona sobre lo que se llevó de sus intensos años en los estudios de Telefe.

En sus redes, donde tiene 12,3 mil seguidores, se nota su admiración por Giménez. Allí postea a menudo recuerdos del programa y fotos con la diva. “Con Susana afuera del programa no hablo y, cuando hablo, hablo lo justo, lo necesario. No me gusta excederme en la confianza”, comenta acerca de su relación con ella.

Marcelito divirtiéndose con Susana en pleno programa

Marcelito tuvo el privilegio de conocer a grandes figuras durante su tiempo en el programa, pero hubo una celebridad que lo entusiasmó particularmente. “Me gustó mucho haber conocido a Viggo Mortensen, que venía de hacer El señor de los anillos, una película mundialmente conocida. Poder cruzar palabras con él, un tipo que era súper sencillo, y hablar de San Lorenzo, porque yo nací en el Bajo Flores y estaba familiarizado con la zona... Me causaba gracia eso. Un tipo sencillísimo”, recuerda sobre el actor de Hollywood que tiene una conocida pasión por el club argentino.

Bezina y Susana no se hablan a diario pero tienen una relación de cariño Instagram @marcelobezina

Vuelva o no Susana a las pantallas, Bezina no se va a olvidar nunca de esos años que lo marcaron por el resto de su vida y que llevaron a que algunas personas lo reconozcan en la calle. Y, según dice, va a estar siempre abierto a participar nuevamente del programa: “Si Susana me convoca, por supuesto, voy a volver con ella”.