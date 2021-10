El especial de Susana Giménez con Wanda Nara sacudió a las redes

El día que Wanda Nara habló sobre una posible separación: “No digo para toda la vida”

Susana Giménez, Wanda Nara y Mauro Icardi se sentaron a la mesa a compartir un asado en la casa familiar en Italia. Cuando la conductora comenzó a hablar sobre el amor de la pareja, en pleno debate, la empresaria y el futbolista se pararon en extremos opuestos. “Yo le digo que lo que importa es que ahora estamos juntos, que tenemos una hermosa familia”, comentó el deportista. A modo de respuesta, su esposa le retrucó: “Yo soy más realista, no digo para toda la vida. Digo, ojalá nunca nos pase nada... porque uno nunca sabe”.

Wanda Nara y Mauro Icardi están casados hace siete años Instagram: @mauroicardi

El comentario de Susana Giménez sobre el inicio de la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi

La diva no dudó en tocar los temas más sensibles y, decidida, dio su opinión sobre el comienzo del noviazgo entre la empresaria y el futbolista. Wanda Nara y Mauro Icardi se conocieron cuando ella era esposa de Maxi López. El matrimonio se vino abajo, según ella contó, por las reiteradas infidelidades de parte de él. Al poco tiempo de separarse, comenzó una relación con el actual jugador del PSG. Sobre el tema, Susana destacó la actitud del deportista: “Qué huev... tuvo Mauro en decirle a Maxi ‘me enamoré de Wanda’. No me imagino estar en los pies de ese chico. Tan joven”.

Susana Giménez viajó a Italia en 2017 para entrevistar a Wanda Nara

Wanda Nara reveló que enamoró a Mauro Icardi

Durante la entrevista con Susana, la mediática habló sobre su relación con el futbolista y cómo consolidó su matrimonio. Según explicó Wanda, mantuvieron vivo el romance gracias a compartir la cotidianeidad. “Yo a veces le digo a Mauro ‘vos no podrías estar con una más joven’. Porque las jóvenes no tienen esta cosa de ir a tomar un vino y hablar de cosas que te interesan. Yo creo que eso lo enamoró a él de mi”, le expresó la empresaria a la conductora.