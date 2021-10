Susana Giménez fue distinguida como Mujer ícono de América Latina por su trayectoria

Cabellera platinada, vestido al cuerpo totalmente floreado y una sonrisa blanca brillante. Así subió Susana Giménez al escenario del América Business Forum para participar en el cierre de la primera jornada. El evento, realizado en Punta del Este, tiene como objetivo planear el futuro tanto económico como cultural del continente y para eso reunió a los líderes políticos, CEOs y celebridades más relevantes de la región. La diva fue convocada como ícono de la televisión y el entretenimiento latinoamericano.

Ricky Sarkany fue uno de los célebres invitados del América Business Forum

Sentada en un mano a mano con Ismael Cala, Susana habló sobre su trayectoria, su situación amorosa actual y, ahí mismo, compartió los duros momentos que vivió cuando tuvo que enfrentar la posibilidad de morir.

El periodista inició la entrevista tocando uno de los puntos más sensibles para la conductora: su internación por Covid-19. “Me emociona sentirme viva, no solo en el escenario sino en el patio de mi casa”, expresó.

Susana Giménez se sinceró sobre su miedo a la muerte

Con la entereza que tanto la caracteriza, se expresó libremente sobre el miedo que vivió los últimos meses: “Durante la pandemia sufrí como nunca en mi vida, y eso que no tuve nada. El terror que te penetra en tu cuerpo pensar que partís, también tuve la oportunidad de zafar. Lloraba todo el día, te sensibiliza mucho”.

En ese sentido, señaló: “Todos tenemos marcado el día para mi. Y con estas cosas uno pone en perspectiva la importancia de la salud”. Según comentó durante la entrevista, ella cree que contrajo coronavirus porque contrató gente nueva para que trabajara en su casa pero no exigió que se vacunaran: “Yo las hisopé pero nunca las vacuné, fue error mío. Nos contagiamos todos, mi hija, la gente de servicio, los únicos que no fueron los perros”.

Pero no fue su enfermedad el único tema que se trajo a colación. Otro aspecto muy debatido fue la habilidad que tuvo la estrella para construir la imagen que hoy en día es tan inconfundible. Susana asegura que la clave de su éxito fue el trabajo y el cumplimiento.

Susana Giménez habló sobre su vida romántica y aclaró que "no quiere hombres en su cama"

“Yo veía que había estrellas que no tenían un mango, y decía ‘¿Cómo puede ser?’ Y decía no, tengo que hacer cosas porque cuando sea vieja quiero ser rica”, dijo. A su vez, agregó: “Yo siempre fui cumplidora, nunca falté al teatro ni nada. Yo me lo tomaba en serio porque tenía que pagar el alquiler, ya me había divorciado y Mechi (su hija) era chiquita, y ahí empecé a cumplir mucho con todo y ahorrar”.

Ya en el terreno de las relaciones personales, la conductora reconoció que ya no quiere hombres en su vida y afirmó que toda la compañía que necesita se la hacen sus seis perros. “Ellos son fieles, cosa que no hace ningún marido. Son incondicionales”.

A modo de cierre de la entrevista compartieron un video con un breve resumen de su extensa carrera y le otorgaron la distinción de Mujer Ícono de América, que fue entregada por su nieta Lucía Celasco. “Qué divino el premio, es pesadísimo. No lo puedo tener mucho”, dijo fiel a su estilo de no guardarse nada.

Susana Giménez recibió el premio a Mujer ícono América

Bañada en una lluvia de papeles dorados y acompañada por el cariño de todos esos que siguen sus pasos, la conductora de 77 años se despidió del escenario agradeciendo por los aplausos de los presentes en el evento: “Los amo, muchas gracias a todos”.