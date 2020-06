"¡Pero por favor señores! Déjense de joder. Es una cosa inconcebible que los papás no puedan salir con los hijos a dar una vuelta manzana", manifestó el periodista Fuente: Archivo

3 de junio de 2020

Marcelo Longobardi criticó con dureza que en la provincia de Buenos Aires "los papás no puedan salir con sus hijos a dar una vuelta a la manzana" y se preguntó si caminar por la calle "es peor o mejor que estar encerrados" para prevenir los contagios de coronavirus Covid-19.

"¿Se han registrado en el mundo casos dramáticos de contagios masivos en la calle? ¿Caminar por la calle es peor o es mejor que estar encerrados?", indagó ayer el conductor de Cada mañana (radio Mitre), y desarrolló: "En la calle podés caminar con cierta distancia, en un geriátrico estás muy complicado. El impacto de los contagios es en lugares cerrados como en el Sanatorio Güemes, a pesar de los recaudos y como consecuencia del encierro".

Luego se refirió a la posible nueva extensión de la cuarentena y a su uso político, muy "ideologizado" en un punto, y comentó que la Ciudad de Buenos Aires evalúa "alguna salida recreativa más", y que en la provincia de Buenos Aires hacen lo propio con "la salida con los hijos".

En este punto, el periodista mostró su enojo: "¡Pero por favor señores! Déjense de joder. Es una cosa inconcebible ya que los papás no puedan salir con los hijos a dar una vuelta manzana, pero por favor", se ofuscó.

" LA NACIÓN dice que el jefe de gobierno analiza nuevas aperturas a pesar de que la provincia de Buenos Aires propone endurecer la cuarentena . ¿Cómo lo van a hacer? La verdad que no lo sé", afirmó.

"Va a ser muy difícil con 80 días de cuarentena de acá al fin de semana. Es bastante posible que la cuarentena haya influido en los pocos casos que presenta la Argentina hasta ahora, o puede ser que no. Y que haya otros elementos, no lo sabemos, no lo sabe nadie", sostuvo, y finalizó: "La magnitud del debate mundial sobre este asunto nos da la pauta que efectivamente no hay certezas".