Marcelo Longobardi se fue a París y contó cómo es viajar a Europa en plena pandemia

Marcelo Longobardi viajó a Francia para realizar una serie de entrevistas que se emitirán por la cadena de noticias CNN y contó cómo es viajar a Europa desde Buenos Aires en plena pandemia de coronavirus Covid-19.

El periodista dialogó con sus compañeros de radio Mitre sobre los pormenores del vuelo de Air France que partió ayer desde Ezeiza y que lo llevó directo hacia la capital francesa, donde actualmente "no hay cuarentena".

"En Ezeiza no hay nadie, está prácticamente vacío, es un desierto. Está todo el mundo con barbijo y con distanciamiento social. No funciona el sistema de aduanas, está cerrado, no se puede declarar nada. Noté que el procedimiento para subir al avión es por sectores. En el avión todo el mundo está con barbijo. La tripulación también", describió el conductor, quien montó un estudio de radio para salir al aire todas las mañanas desde París, ya que permanecerá allí durante tres semanas.

Un detalle que lo sorprendió es que todos los asientos del vuelo estaban completos y que los pasajeros viajaban juntos, como era habitual en los tiempos de pre pandemia por coronavirus: "El avión estaba lleno, totalmente normal".

"Cuando bajás tenés que llenar un formulario en francés, donde ponés el lugar de alojamiento y en qué asiento del avión estabas sentado, para que te contacten en el caso de que un pasajero haya dado positivo", reseñó.

"En el aeropuerto hay que tomar un tren para ir a buscar las valijas y hacer migraciones. El tren parecía el Sarmiento. Ninguna clase de distanciamiento social. No noté demasiada preocupación por parte de nadie por el amontonamiento de personas", comentó, y aclaró que el aeropuerto De Gaulle, que él conoce bien "se lo ve semi vacío, nunca vi tan poca gente".

"Cuando llegás a Migraciones te piden la autorización que te da el gobierno de Francia para ir al país siendo argentino, y el certificado de Covid-19, obviamente negativo, que tiene que tener 48 horas de vigencia. Ese trámite dura menos de un minuto y medio. Es un trámite migratorio normal", completó.

Luego contó que no tuvo inconvenientes para abordar el vuelo con dos bolsos de mano, y que durante el viaje se encontró con el tenista Juan Martín del Potro: "Me contó que venía a ver a un médico. Estuvimos conversando, tiene un problema con la altura dentro del avión, efectivamente es una torre".

"En resumen, no hay mucha diferencia con los viajes habituales, salvo el barbijo. Tomar un avión no es un episodio bélico, no es que sea una cosa normal, pero tampoco hay mucha diferencia", destacó, y relató que llevó dos barbijos quirúrgicos, que son más livianos, por recomendación de la aerolínea, que no se lo quitó durante todo el vuelo y que durmió "diez horas seguidas".