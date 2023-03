Marcelo Longobardi ya tiene fecha de debut en Radio Rivadavia y vuelve a vivir a la Argentina

escuchar

Luego de su renuncia a CNN Radio a fines de enero, Marcelo Longobardi está listo para regresar al éter, pero en una nueva emisora: ahora su voz se sumará a radio Rivadavia, de lunes a viernes, desde el próximo 27 de marzo o a más tardar el 3 de abril.

En pleno año electoral, el periodista, quien es un referente del medio y una figura convocante, generó gran expectativa al comienzo de este año con sus novedades laborales, ya que su pase fue una noticia inesperada. Longobardi, que cimentó los últimos veinte años de trayectoria detrás de un micrófono tanto en Radio 10, Mitre y su breve paso por CNN Radio, venía de hacer un gran cambio de vida y nada parecía indicar que estaba listo para darle una vuelta más a su carrera.

Por estas horas el periodista -quien el próximo martes 21 cumplirá 62 años- está arreglando todo para volver a vivir a la Argentina, luego de un año de residir en Miami. Asimismo ultima los detalles para firmar el contrato que lo unirá a la AM de Alpha Media y así debutar en las próximas semanas en la primera mañana de la AM 630. Y así lo confirmará esta mañana cuando hable por Rivadavia con Joni Viale.

Longobardi conducirá, de 6 a 10, el ciclo Esta mañana y estará acompañado por su histórico columnista y amigo Willy Kohan, por José Gabriel Carbajal (quien se encargará del mundo del deporte), por el humorista Ariel Tarico, por Ignacio Ortelli (hará lo propio en política), por la periodista de espectáculos Maite Peñoñori y la locutora Romina Aldana.

Marcelo Longobardi Rodrigo Néspolo - LA NACION

Un cambio de vida y un regreso a las bases

Recordemos que hace un poco más de un año Longobardi decidió dejar Radio Mitre (AM 790), donde era líder en audiencia todas las mañanas. En ese momento dijo que quería un cambio, que quería enfocar sus energías en nuevas pasiones y que su “cuerpo le estaba pidiendo parar”.

Luego, meses después de despedirse de Mitre, regresó al dial argentino a través de CNN Radio –emisora de la que nunca se despidió al aire–, pero no logró la repercusión ni el interés que generaba previamente, ya que esta no figura entre las antenas más potentes ni tradicionales de la AM, y quedó quinto en las mediciones de audiencia.

Sin embargo, ahora, Longobardi decidió darle otro capítulo a su carrera y volver a estar en una emisora competitiva, en el marco de un año electoral. De esta manera, el periodista e histórico conductor buscará competir en el mismo horario que antes lideraba por Mitre, pero ahora desde Radio Rivadavia.

Por otro lado, con la llegada de Longobardi se suma Willy Kohan también a las tardes de Rivadavia, ya que Luis Majul se irá de esta emisora para emprender un nuevo proyecto de radio. Kohan conducirá su clásico Somos nosotros –hoy en FM Milenium 106.7, de lunes a viernes de 19 a 20-, desde el lunes 3 de abril.