Marcelo Tinelli bloqueó a una exbailarina de ShowMatch, ella se dio cuenta y lo mandó al frente al aire

Romina “Momi” Giardina fue una de las integrantes históricas del staff de bailarinas de ShowMatch (eltrece) y, en la actualidad, es reconocida en su rol de humorista y logró cosechar más de un millón de seguidores con los hilarantes clips que publica habitualmente en su cuenta de TikTok. Pero esta semana, el nombre de la influencer cobró relevancia mediática por una fuerte acusación que hizo contra Marcelo Tinelli, con quien mantuvo una excelente relación en los 15 años que trabajó en su programa.

La protagonista del unipersonal Cualquier cosa te llamamos estuvo como invitada en el programa de radio Nadie dice nada (Luzutv) y allí recordó sus días en el certamen de baile más famoso del país. El problema surgió cuando el conductor, Nicolás Ochiatto, le pidió que mencionara al famoso más notable que tiene como contacto en su WhatsApp.

Momi Giardina confesó que Marcelo Tinelli la tiene bloqueada en WhatsApp

Sin dudarlo un momento, Momi respondió: “Yo creo que Marcelo Tinelli, Adrián Suar, Guillermo Francella…”, listando a las celebridades argentinas que tiene agendadas. Pero, inmediatamente, al darse cuenta la artista mandó al frente a uno de los famosos: “Igual Marcelo me bloqueó, no me aparece la foto”, reveló. Entre risas y con una mirada de sorpresa, Ochiatto- que se consagró como ganador de aquel programa en el año 2019 junto a Florencia Jazmín Peña- le dijo a su invitada: “Yo tengo el contacto, si vos lo tenés y es el mismo número…”.

Para confirmar que indudablemente Tinelli tenía bloqueada a la bailarina, ambos compararon el número en sus celulares. Al ver que era el mismo, el conductor aclaró que él sí podía ver la fotografía que aparece en el perfil de WhatsApp de Marcelo. Sin embargo, a Momi no le aparecía. Ante esta situación, la humorista ratificó: “¡Ves! A mi me bloqueó”. Para despejar cualquier duda, la actriz contó que tampoco podía ver la descripción que aparece cuando la persona está “en línea”, pero a Ochiatto sí.

Frente a semejante revelación, todos los presentes en el estudio estallaron de risa. “¡Es el mismo número!”, exclamó Giardina, aún sorprendida. “Marcelo Tinelli me bloqueó. Quince años laburé, es raro. No le hice nada. Está bien, yo también me hubiese bloqueado”, agregó en tono de broma.

En ese sentido, Momi leyó el último mensaje que le envió a Tinelli y confirmó que ese sí fue visto por él, pero que nunca le respondió. “Es un mensaje de agradecimiento porque mi hija formaba parte de un programa de LaFlia y me emocionaba que ella también forme parte”, comentó. Y agregó: “A él no le emocionó se ve, porque me bloqueó”.

El último mensaje que Momi Giardina le envió a Marcelo Tinelli

Para ilustrar sus palabras, Giardina leyó los textuales que le escribió y se tomó con humor el aparente bloqueo del conductor en la red de mensajería. “Le pongo: ‘Hola Marce, ¿Cómo estás? Acá Romi. En primer lugar quiero decirte gracias por la oportunidad que le dieron a mi hija, ella está feliz y me emociona que forme parte de LaFlia. Un lugar que me formó y me llenó de amigos”, dijo.

Luego de leer el mensaje, en el estudio hicieron chistes al respecto. Y Momi, que se caracteriza por su gran sentido del humor, sumó: “Igual no cualquiera eh, a mi me bloqueó Tinelli… Se tomó el tiempo”.

Por el momento, el empresario no hizo declaraciones sobre si realmente bloqueó a la exbailarina de su programa.

La nueva vida de Momi Giardina, alejada de ShowMatch

Si bien siempre se mostró agradecida por el trabajo que le permitió crecer profesionalmente, Romina Giardina decidió despedirse del equipo de Bailando por un sueño en 2017 e incursionó en otros programas de la televisión como en Todo por hoy (elnueve), junto a Guillermo López, y Nara por hacer (elnueve) donde reemplazó a Nara Ferragut.

En una entrevista con LA NACION, la artista se refirió a este gran cambio y el momento en el que decidió plasmar todo su humor y estilo en la red social TikTok. “Había quedado para un personaje en Separadas, la ficción de eltrece. Pero con la pandemia y la cuarentena por el Covid-19 eso no se dio y me quedé sin trabajo, encerrada en casa con mi familia”, contó el pasado 29 de diciembre.

Momi Giardina junto a su hija Julieta, con quien comenzó a incursionar en las redes de tiktok Captura Facebook

A raíz de esa difícil situación, empezó a compartir en la red social los videos que hacía en compañía de su hija y sus seguidores crecieron exponencialmente. “Ahora tengo más de un millón de seguidores, y diez millones de reproducciones de videos. No entendía mucho pero pronto se convirtió en mi fuente de trabajo. Hoy vivo de eso. Tengo 39 años y me di cuenta que las personas más grandes nos tenemos que aggiornar porque las redes son el nuevo currículum”, explicó.

En la actualidad, Giardina estrenó Cualquier cosa te llamamos, un unipersonal en donde se luce los viernes y sábados a la medianoche en el Teatro Picadero. Asimismo, parte de sus días los pasa creando hilarantes clips y siempre en compañía de su familia.