Marcelo Tinelli reveló a qué exparticipantes de Gran Hermano quiere para el nuevo Bailando 2023

Luego de una serie de rumores, la espera terminó y Marcelo Tinelli confirmó finalmente su desembarco a América. El pasado 29 de marzo el conductor firmó el contrato que lo vincula laboralmente con el canal, donde ocupará la gerencia artística y saldrá al aire con su clásico big show Bailando por un sueño.

Si bien el programa comenzará a mitad de año, la preproducción del mismo ya está en marcha y, en ese contexto, indicó quiénes serían sus convocados de Gran Hermano (Telefe) para brillar en la pista.

Gran Hermano se convirtió en uno de los mayores éxitos de la televisión argentina de los últimos años. Los participantes se volvieron los más populares entre el público y tras su término, sus futuros laborales están en boca de todos. Puntualmente, el caso de algunos de ellos que su personalidad y camino por el juego conquistó el corazón de la audiencia. Y por supuesto, de Marcelo Tinelli que ya piensa en propuestas de trabajo para dos de ellos.

Marcelo Tinelli convocaría a exparticipantes de GH para El Bailando (Captura video)

Luego de meses de incertidumbre sobre su futuro en la pantalla, el popular conductor regresa con ya clásico formato. “A partir de julio, si Dios quiere, vamos a hacer un programa en el prime time. Vos me vas a pasar a mí”, anunció en diálogo con Ángel de Brito en LAM (América). “Se va a llamar ShowMatch y vamos a hacer el Bailando 2023. Estará al aire lunes, martes, jueves y viernes″, agregó al anunciar que apostará nuevamente a este show, luego de una fallida puesta en escena de Canta Conmigo Ahora (eltrece).

Si bien aun la producción del ciclo no comenzó, algunos parámetros están definidos como la intención de que regrese el clásico jurado, con Moria a la cabeza, y que la cantidad de parejas participantes sean 17 o 18. En esta línea, aseguró que tiene en mente algunos nombres para los participantes del certamen, algunos de ellos del mundo del streaming, como así también del reality de convivencia.

“Me encantaría tener a los participantes de Gran Hermano. Algunos me encantan. Alfa me gustaría mucho tenerlo”, anticipó y remarcó que contrario a la versión de Walter “Alfa” Santiago, aún no trabajaron juntos, aunque el participante indicó que años atrás lo hicieron. “No me acuerdo de él, pero lo que me sorprendió es que un amigo de él me dijo que Alfa se moría por conocerme, pero si dijo que me conocía, ¿cómo se va a morir por conocerme?”, indicó.

Marcelo reveló que participantes de GH le gustan para El Bailando

Pero no es el único nombre que resuena en la lista de Marcelo Tinelli, sino que también Julieta Poggio es una de las estrellas que quiere en la pista. La joven que obtuvo el tercer puesto en el reality y su simpatía conquistó al público. Es profesora de baile y el mundo artístico es el camino que quiere seguir. “Es divina”, expresó el actor al hablar de la joven, que está en su lista de posibles convocados.

Mientras tanto, en redes sociales comenzó una “movida” para que Daniela “Pestañela” Celis sea convocada por el conductor, ya que como su amiga, quisiera estar en el mundo del espectáculo. Por el momento, los nombres lanzados por el conductor son tentativos y podrían sumarse más.

