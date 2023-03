Juana Repetto defendió a Julieta y cargó fuerte contra su “rival” en Gran Hermano, Coti: “Infumable e irrespetuosa”

escuchar

Juana Repetto se acaba de sumar a una disputa televisiva que nació durante los días de encierro en la casa de Gran Hermano (Telefe) y se potenció tras la reciente final, donde se consagró ganador Marcos.

En su cuenta oficial de Instagram, la actriz e influencer compartió una historia en la que criticó duramente a Constanza Romero de Gran Hermano (Telefe) e inclinó todo su apoyo por Julieta Poggio.

Este martes 28 de marzo finalizó la edición 2022/23 del reality que reconquistó el corazón de los argentinos. Con picos que superaron los 20 puntos de rating, la audiencia del programa se mantuvo presente en las redes sociales casi de manera constante. Aún con el programa concluido, los fans permanecen al pendiente de la vida privada de los hermanitos por fuera de la casa más famosa de Argentina.

La contundente reacción de Juana Repetto contra Constanza Romero (Fuente: Instagram/@juanarepettook)

En sintonía con ello, Repetto se convirtió en una de las personas reconocidas del mundo de la farándula que se entrometió en una disputa televisiva entre Coti y Julieta. Con un mensaje en sus redes, inclinó su apoyo inmediato a la influencer y criticó de manera tajante a la oriunda de Corrientes.

Al tiempo que se emitía el último Debate de Gran Hermano (Telefe), la actriz fotografió la pantalla de su computadora en la que aparecía la correntina con el graf: “La estrategia de Coti molestó a Julieta”. Ante ello, Repetto escribió: “Dios, es infumable e irrespetuosa”.

El enfrentamiento entre Coti y Julieta que generó la reacción de Juana Repetto

La enemistad entre las participantes de Gran Hermano tuvo su comienzo a raíz de la supuesta estrategia que Coti quiso aplicar para que Julieta integrara la placa de nominación. Ante las críticas, la correntina se dispuso a explicar los motivos que la condujeron a tomar esa decisión, pero Poggio nunca le creyó.

La pelea entre Coti y Julieta que encendió El Último Debate

Durante la emisión de El Debate, Coti detalló: “Te hablo desde el corazón. ¿Qué te voy a envidiar yo? Era un juego, y cuándo hice esa jugada sentí que se había armado un grupo y tenía que hacer que se pongan en contra de Nacho. Sabía que Juli no iba a caer a placa si no era por mis votos, fue mi juego”.

Como respuesta, Poggio respondió: “Todo lo que acabas de decir me parece demasiado rebuscado, te hiciste la jugadora del año y no te salió, eso fue traición. No todo se justifica por ser un juego”.

“¿Me estás tratando de ‘hueca’? ¿Por qué decís que soy rebuscada? (…) Siento que me están subestimando diciendo que eso fue muy rebuscado. Lo pensé desde un primer momento y ustedes cayeron, chicas, lamentablemente, así que, si no era por los gritos, yo no iba a estar en placa después. Yo te entiendo, pero fue mi juego y ya está”, estalló Coti.

“A mí me parece que no todo se justifica porque es un juego (…). No es así, porque ahí adentro estamos viviendo, son nuestras preocupaciones, y no todo se justifica así”, concluyó Julieta. Pese a que todo pareció un fuerte enfrentamiento, más tarde ambas hicieron las paces y afirmaron que compusieron su amistad. En una Historia de Instagram, las exparticipantes del reality posaron sonrientes frente a la cámara felices de la reconciliación.

