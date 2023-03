La hermana de Thiago se postuló a la nueva edición de Gran Hermano con un llamativo video: “Amo como soy”

escuchar

Apenas un par de días después de que finalizara la décima edición de Gran Hermano (Telefe), la cual tuvo como ganador a Marcos Ginocchio, desde la producción abrieron la convocatoria para los participantes que formarán parte de la próxima temporada del reality que comenzaría a finales de este mismo año.

Entre los miles de videos que invadieron las redes sociales de personas que buscan vivir la experiencia, se destacó el de Camila, la hermana de Thiago Medina.

Se abrió el casting para una nueva edición de Gran Hermano y se postuló la hermana de Thiago

El 17 de octubre del 2022, Gran Hermano volvió a la pantalla de Telefe y el público conoció por primera vez a los 18 participantes que competirían para ganar el premio de 15 millones de pesos y una vivienda Roca.

Algunos de ellos lograron llamar instantáneamente la atención de la audiencia, como fue el caso de Thiago, un joven de 19 años que, antes de entrar al reality, trabajaba en el Mercado Central y salía a la calle a recolectar cartón para poder mantener a sus hermanos.

En su caso, no fue solo él quien se volvió conocido entre el público, sino que ciertos integrantes de su familia estuvieron muy presentes en los medios. Especialmente Camila, quien también había hecho el casting para entrar a la casa más famosa del país, pero con menos suerte que su hermano.

Durante el paso de Thiago por el reality, la joven fue invitada al estudio de LAM (América), protagonizó varios móviles con diversos programas de televisión y hasta estuvo en el medio de varios escándalos mediáticos, como cuando la encontraron en la cama infraganti con Martín Lema, quien en su momento era pareja de la exvedette Noemí Alan.

Ahora, terminada la décima edición de Gran Hermano en la que su hermano fue el décimo segundo eliminado, Camila decidió aprovechar esta inesperada popularidad para probar suerte una segunda vez y, cuando volvieron a abrir los castings para la próxima temporada -la cual se estrenaría en diciembre del 2023-, no dudó en enviar nuevamente un video.

Thiago Medina fue uno de los 18 participantes de Gran Hermano instagram.com/thi4go_km

El mismo fue compartido por el periodista Sebastián “Pampito” Perelló Aciar en sus Historias de Instagram. “Camila, la hermana de Thiago, ya mandó su video para participar de Gran Hermano 2023″, escribió el panelista de Mañanísima (Ciudad Magazine) junto al clip de la audición.

En el mismo, Camila se presentó brevemente y sacó a relucir su personalidad vibrante, aunque no mencionó su parentesco con el exparticipante. “Me llamo Camila, tengo 28 años y soy de Virrey del Pino. Me gustaría entrar a la casa de Gran Hermano por la experiencia. Soy divertida, auténtica, jodona, no me gusta la mala vibra. Quiero mostrarme tal cual soy”, dijo, a modo de introducción.

Camila, la hermana de Thiago de Gran Hermano, estuvo en LAM instagram @camioficial94

Sin filtros, agregó: “No me importa lo que la gente opine de mí. Si soy gorda o flaca, me amo y muestro cómo soy. Amo que la otra gente se refleje en mí porque hay mucha gente que no se quiere”. Entre risas, finalizó: “Sinceramente, soy una carita bonita. Soy tikoker, me gusta bailar, joder, estar en familia y me encantaría vivir esta experiencia”.

Hecha su parte, ahora queda en manos de la producción si los fans del programa conducido por Santiago del Moro podrán conocerla en el contexto de la competencia o si seguirá buscando la fama afuera de la casa.

