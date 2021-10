María Fernanda Callejón recordó su lucha por ser madre: “Antes de Giovanna perdí tres embarazos”

María Fernanda Callejón se convirtió en madre por primera vez a los 48 años. En la actualidad, disfruta plenamente de su hija Giovanna, de 6. Sin embargo, el camino que atravesó para tenerla fue muy difícil. En una entrevista que brindó para Netflix recordó cómo vivó ese momento y la frustración que sintió cuando perdió tres embarazos.

Dentro del amplio repertorio de la plataforma de streaming existe una serie que abarca temáticas muy complejas: Sex Education. Capítulo a capítulo, la historia muestra cómo adolescentes atraviesan las preocupaciones típicas de la edad, el conocimiento de uno mismo y otros tantos temas que hacen a la vida de las personas.

Una de las temáticas tratadas se centra en Jean, la madre del protagonista que promediando el cierre de la segunda temporada y durante toda la tercera atraviesa un parto cuando supera los 40 años.

La serie muestra con detalle cómo es sobrellevar una situación de esa talla y, en Argentina, María Fernanda Callejón es ejemplo de lucha y de superación al haberse convertido en madre cuando tenía 48 años.

La lucha de María Fernanda Callejón para convertirse en mamá

“La búsqueda de la maternidad fue un derrotero bastante largo de mi vida”, expresó la actriz en el reportaje. Pero, todo cambió cuando conoció a su actual pareja, Ricardo Diotto. “Apareció mi marido, quedé embarazada, estábamos entusiasmadísimos, no podíamos parar de amor. En la translucencia nucal [estudio que se realiza para evaluar los riesgos de problemas genéticos en el bebé] perdimos los latidos. Otra pérdida más”, relató.

Hasta ese momento, Callejón ya había sufrido pérdidas de otros embarazos pero esta vez, acorde a sus propias palabras, estaba acompañada por su marido. “Primero empezamos con algo natural. Muchas pastillas, tratamientos y yo ahí, poniendo el cuerpo. Obvio mi marido siempre al lado, sosteniéndome. Cada fertilización era toda una movida que teníamos que hacer pero también sabiendo que podía no ser”, sostuvo.

Mientras que la exvedette contaba su historia, en la entrevista se proyectabn de fondo escenas de Sex Education.

“Cada negativa era volver a fumar, comer. Necesitabas exceso de todo, de llorar, de estar encerrado. Así que imaginate la explosión de amor, el mundo en mis manos y la responsabilidad cuando me dijeron que era recontra positivo”, relató acerca del momento en que supo que iba a tener a Giovanna.

Su hija Giovanna nació cuando Fernanda tenía 48 años Instagram: @fercallejon

De su parto recuerda todo. Los momentos previos, la anestesia total que duró apenas cinco minutos y hasta los riesgos. Con la voz quebrada y al borde del llanto, dio detalles del primer contacto con su hija: “Dicen que los bebés no ven, no miran fijo. Sin embargo yo la mire, ella me miró y es como que: ‘Acá estoy, mamá. Ya está, ya llegué'”.

María Fernanda Callejón le dio un consejo a aquellas mujeres que sueñan con ser madres

En su relato, la actriz reconoció que existe un prejuicio contra las madres de edad avanzada y por eso hizo referencia a la actitud que tomó, aún ante las críticas: “Voy a ser mamá y con todos los riegos que una mamá tiene a los 48 años, riesgos médicos, de vida. A mi me dicen: ‘Fuiste mamá grande o tarde’ y no. Fui mamá, punto. Después grande, chica, mediana... no importa. Fui mamá”.

María Fernanda Callejón atravesó duros momentos antes de ser madre Instagram: @fercallejon

Si hay algo que María Fernanda nunca hizo fue abandonar su sueño y hoy, con 54 años y una hija, ese es el mensaje que deja para todas aquellas personas que puedan atravesar algo similar. “Eso es algo que repito mucho cuando veo una historia parecida o alguien que está en la búsqueda: no bajen los brazos, jamás”.