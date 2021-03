María Fernanda Callejón contó intimidades de la vida de Guillermo Coppola con Diego Maradona: “Dormía con cuatro celulares debajo de la almohada”

María Fernanda Callejón habló sobre la relación de Guillermo Coppola, con quien mantuvo un noviazgo durante varios años, y Diego Maradona. El domingo pasado el manager fue internado en el Sanatorio Finochietto por problemas respiratorios y, según pudo confirmar LA NACION, continuará allí hasta el martes.

“Vivía arriba de una Ferrari, vivía volando”, dijo este sábado la participante de Corte y Confección en diálogo con La Once Diez al recordar sus años junto a Coppola. También hizo referencia a Maradona: “Yo lo conocí en una época muy gloriosa pero muy difícil también de su vida personal. Diego fue un pibe que pasó de la nada a la gloria. ¿Qué más le podemos pedir a un ser humano?”. La actriz consideró que el crack “era un embajador del mundo, un tipo con muchísima personalidad, poder, influencia en la gente, uno de los hombre más importantes después del Papa. “Pero a veces se podía ver esa cosa de Pelusa”, admitió.

Además, hizo referencia al trato que tenía el exrepresentante del Diez con el futbolista y las medidas que tomaba para su cuidado. “El tiempo da la razón a un montón de cosas”, insistió y agregó: “Me alegra mucho que Guillermo esté recibiendo este reconocimiento, primero porque ha sido un hombre muy importante en mi vida y, segundo, porque me consta y lo viví día a día, durmiendo con cuatro celulares que tenía debajo de la almohada. Porque para cualquier cosita estaba para Diego, y si pasaba algo se levantaba como un resorte. Mil veces salió corriendo”.

Respecto de las tensas situaciones que vivieron Maradona y Coppola, Callejón indicó: “Esto lo generaba Diego, ¿con quién no se peleó alguna vez? Te quería, te amaba, te odiaba. Igual, todo el mundo supo y hay archivo que representa el amor y la amistad que tenían entre ellos. Cuando (Guillermo) lo fue a buscar para llevar el cajón de Don Diego, está todo”, sostuvo. También hizo referencia al impacto de la muerte del deportista en la vida de su expareja. “Se el dolor que le causa (a Guillermo) que no esté más Diego”, expresó.

Callejón reveló que Coppola dormía con cuatro celulares bajo la almohada

Sobre la causa judicial que investiga la muerte de Maradona, Callejón afirmó: “Me hubiese encantado estar en la marcha [para reclamar Justicia por la muerte del astro]”, y añadió: “Quiero Justicia por Diego Armando Maradona, uno de los hombres más importantes del mundo, es argentino, es nuestro y nos ha dado las mayores alegrías en el deporte”.

En relación a Claudia Villafañe, con quien la une un gran cariño y amistad, Callejón aseguró: “El amor hace que apuestes siempre a la familia, esa es Claudia. Es una mujer con perfil bajo pero cuando tiene que salir a defender es una leona, que lo hace con una dignidad, nivel, humildad y sinceridad que pocas mujeres tienen. Ojalá existieran más mujeres como ella. Estoy harta de la hipocresía, del doble discurso, yo quiero saber quién se pone en la piel de esa mujer con esas dos hijas y siendo la Claudia”.

Asimismo, la actriz contó que mantiene una muy buena relación con Rocío Oliva, su compañera en Polémica en el Bar. “A mí me cae muy bien. Una cosa no quita la otra. Somos buenas compañeras, profesionales, y no hay ni un sí ni un no. Ya lo aclaré”.

