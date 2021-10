Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini quieren que su hijo Emilio aprenda un segundo idioma

Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini sorprendieron al revelar detalles sobre la educación que les gustaría que tenga Emilio cuando llegue el momento de asistir al colegio. La pareja que suele compartir en las redes sociales los momentos felices junto al bebé, que nació hace apenas un mes en el sanatorio Mater Dei, ya proyecta el futuro que quieren para él, y por eso lo motivarán a que aprenda un segundo idioma desde pequeño, pensando en la globalización.

En una entrevista para la revista Hola, los nutricionistas revelaron que hay un idioma que les gustaría que su hijo aprenda para que se adapte a la nueva sociedad. Aunque confirmaron que aún no se han decidido qué tipo de educación les gustaría que tenga una vez que pueda asistir a un colegio. “Todavía no sabemos a qué colegio va a ir, pero nos estamos organizando muy bien. No queremos improvisar con su educación”, sostuvo Pasquini y deslizó que para la familia este no es un tema menor, por lo que se lo tomarán con calma. “Para mí es importante que Emilio salga bien preparado de un colegio, por eso queremos que aprenda otro idioma y vaya a un colegio con doble escolaridad”, afirmó.

Estefanía Pasquini contó que quieren que su hijo incorpore otra lengua, pensando en "lo que se viene"

“Nos gustaría además que aprenda chino porque es lo que se viene”, dijo, aunque también piensan que para que a Emilio le sea más fácil adaptarse a una nueva lengua es mejor que lo escuche y hable todo el día. “En un futuro queremos contratar una niñera china para que le enseñe”, contó de los planes de la pareja.

En ese sentido expresó que el médico “está como loco” con la llegada del bebé. “Cuando él tuvo a sus hijos Reneé (54) y a Adrián (47) — fruto de su anterior matrimonio con Monika Arbogast– no pudo conectar su paternidad porque estaba construyendo su carrera. Pero Emilio lo encuentra en otra etapa, en una más de disfrute. Alberto tiene mucha iniciativa: quiere bañarlo, dormirlo, cambiarlo”, narró.

El bebé nació el 17 de septiembre pasado y la pareja suele compartir imágenes de su crecimiento en las redes sociales

El chino mandarín como actividad optativa

En la Argentina, cada vez más escuelas bilingües incorporan el chino mandarín para formar perfiles globalizados. Por su alta complejidad, su introducción es muy paulatina: primero es una actividad optativa extra programática que luego empieza a formar parte de la currícula escolar de varias instituciones tradicionales, privadas y bilingües de Buenos Aires.

El problema que ha surgido hasta ahora es ver cómo insertarlo sin que provoque un masivo rechazo, porque el chino no es un idioma más. La receta para introducirlo en las aulas de los colegios argentinos es progresiva, es decir, poco a poco sin generar un drama en los menores ni en los padres.