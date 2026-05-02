Mariana Brey no estará en el programa Duro de Domar de C5N

En el marco de una profunda renovación de piezas dentro de la programación de C5N, se terminó de confirmar uno de los movimientos que más ruido venía haciendo en los pasillos de la señal: Mariana Brey ya no forma parte de Duro de Domar (lunes de 21.30 a 23, y de martes a jueves y domingos de 22 a 0).

La salida de la periodista se suma a una lista de cambios significativos que el ciclo ha atravesado en las últimas semanas, donde la rotación de nombres ha sido la constante. Junto a la de Brey, la partida de Nacho Girón representa una de las bajas más resonantes para el equipo liderado por Pablo Duggan.

Si bien la noticia se oficializó recientemente, los rumores sobre su desvinculación circulaban hace tiempo. Lejos de tratarse de un conflicto personal, el alejamiento responde a una reconfiguración del panel y a la intensa agenda laboral de Brey.

A pesar de cerrar su etapa en el ciclo de la señal de noticias, Brey mantiene una presencia de peso en la pantalla chica; continúa en Telefe como pieza clave de A la Barbarossa y participa activamente en los debates de Gran Hermano. En paralelo, consolida su vigencia en el ecosistema del streaming a través de canales como Bondi, Carnaval y su espacio en el stream de un diario económico.

Perfil expande su universo audiovisual

Perfil Network, la unidad de contenidos audiovisuales de Editorial Perfil (liderada por Sebastián Beltrami, y su director periodístico, Néstor Sclauzero), se encuentra en una fase estratégica de expansión y renovación. La compañía planea un relanzamiento de sus señales, junto con la llegada de una nueva señal de noticias.

Actualmente, el Grupo Perfil posee Net TV, Caras TV y Canal E, además de Bravo TV (en sociedad con Alpha Media). Con respecto a Bravo TV -cuya mitad del paquete accionario fue adquirida en enero de este año por el grupo liderado por Marcelo Fígoli-, la firma continúa con planes para relanzar y potenciar la señal.

Por el lado de Net TV, considerado el sexto canal de aire, entre las novedades se destacan un nuevo magazine a cargo de Amalia ‘Yuyito’ González para las tardes y una nueva temporada del talk show Caso Cerrado.

Mientras tanto, Canal E seguirá dedicado exclusivamente a la economía, los negocios y la política. La señal, disponible en TDA, irá hacia un ecosistema 100 % digital a través del sitio oficial de Perfil y YouTube, con negociaciones avanzadas para incorporarse próximamente a la grilla de Flow.

Caras TV prepara un fuerte relanzamiento para finales de mayo. La señal mantendrá su enfoque en la realeza y el espectáculo, sumando personajes como Valeria Mazza, Luciana Salazar, Marcelo Polino, Barby Franco, Cande Ruggeri, Anamá Ferreira y Donato de Santis. Estará disponible a través de los principales cableoperadores, YouTube y plataformas de streaming.

Finalmente, uno de los movimientos más ambiciosos del grupo será el lanzamiento, entre junio y julio, de +Perfil, una señal de noticias y opinión sujeta a la obtención de un espacio en la grilla de Flow. Este canal agrupará ciclos de análisis entre los que destacan: Longobardi (el ciclo de Marcelo Longobardi que se emite por YouTube y desde hace unas semanas es retransmitido de 8 a 10 por Net TV), Modo Fontevecchia (conducido por Jorge Fontevecchia, actualmente en Net TV de lunes a viernes de 10 a 13) y QR (el programa de investigación conducido por Pablo Caruso que hoy forma parte de la pantalla de Canal E).

Jorge Fontevecchia LA NACION

Robertito Funes Ugarte y Sol Simunovic renuevan LA CASA

El canal de streaming LA CASA (@somoslacasa) anunció cambios en su programación desde este lunes 4 de mayo.

La principal novedad es el lanzamiento de Tarde de Rosca, un nuevo espacio de política y actualidad encabezado por Robertito Funes Ugarte. Tras su paso por la franja matutina, el periodista de LN + y Telefe liderará el horario de 17 a 18:30 junto a Elo Appo y Nico Ares, equipo al que próximamente se sumará una columnista de espectáculos.

Por otro lado, el clásico Despierta La Casa mantendrá su horario de lunes a viernes de 9 a 10, ahora bajo la conducción de Sol Simunovic, donde estará acompañada por Bárbara Roskin en deportes y Josefina “La Colo” Godoy en la cobertura política.