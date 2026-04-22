La pelea por el rating: la fórmula de Gran Hermano para levantar sus números y la sorpresa de Barassi

El prime time del martes dejó varios motivos para que los canales festejen en medio de la crisis de audiencia que vive la televisión abierta en general. Desde hace días, Gran Hermano levantó sus números producto de los enfrentamientos y desbordes de una convivencia que ya lleva dos meses. El reality cosechó un promedio de 13,7 puntos, en la primera parte, y 10,8, en la segunda, con estos resultados se mantiene por arriba de su promedio general y fue lo más visto del día. En una noche muy caliente, se supo que Pincoya recibió la nominación fulminante por parte de Brian Sarmiento. Pero lo que se suponía que iba a ser una movida estratégica, quedó opacada por la jugada que la participante chilena que, al ser notificada, por Santiago del Moro logró que el exfutbolista confiese que había sido él quien la votó.

En el confesionario, Sarmiento dio los motivos de la nominación fulminante: “Desde el inicio del programa, cuando me juntaba con ella, comentaba que en su Gran Hermano en Chile los dejaba sin comida a sus compañeros para desestabilizarnos. Acá hace lo mismo, y se queda escuchando los gritos”, contó y fue un paso más allá: “También se mete con el pueblo argentino. Si nosotros estuviéramos en su país e hiciéramos lo mismo, como empujar a una compañera, ¿cuánto duraríamos?”. El enojo con Pincoya siguió y su orgullo lo traicionó a la hora de reconocer, en medio del vivo, que había sido él quien la fulminó. Acto seguido, Gran Hermano le invalidó la jugada. La división de los grupos es cada vez más notoria, las peleas son viscerales y eso se traduce en rating, tanto el lunes como ayer obtuvo picos arriba de los 14 puntos, cifra que pretende Telefe para el reality. GH fue seguido casi por un millón de personas, según las nuevas métricas que difunde Ibope. De hecho, el canal líder obtuvo 11,2 en el prime time y le sacó 5,3 de diferencia a eltrece. También por la tarde obtuvo buenos promedios: El noticiero de la gente (6,7), Cortá por Lozano (7,6), Espiando la casa (7,5) y las novelas Todas las flores (7,7) y Bahar (7).

El batacazo que dio eltrece

Luego de la llegada de Mario Pergolini a fines de marzo, eltrece conformó un prime time de calidad con dos propuestas para toda la familia. A diferencia de Gran Hermano que despierta amores y odios, Es mi sueño y Otro día perdido salen de la lógica de lo que se ve en la televisión abierta. El ciclo que conduce Guido Kaczka fue lo más visto del canal con un promedio de 6,8 puntos, seguido del exCQC con 5,3, la medición más alta del programa de las últimas dos semanas y media. En el talent show se lució Carlos Rubén Pérez, de 71 años, que le dedicó una canción a su mujer, Griselda, para festejar su aniversario 50 de casados. El hombre interpretó “La barca”, de Roberto Cantoral, logró las cuatro palancas verdes de los jurados, pasaporte para el teatro Ópera.

La noticia del día fue que el canal que comanda Adrián Suar logró un promedio diario de 5 puntos, marca que no lograba desde enero de 2025. Cabe destacar la buena performance de ¡Ahora Caigo! con Darío Barassi que con 5,8 obtuvo la medición más alta del ciclo en lo que va del año y fue lo segundo más visto de eltrece. Mediodía noticias marcó 5,6; Telenoche, 5,2; El Zorro, 4,8; Cuestión de peso, 3,9; La cocina rebelde, 3,6 y Puro Show, 3,1.

Por su parte, América se posicionó tercero con un promedio de 2,5 puntos, tras ganarle a elnueve que obtuvo 1,7. Los buenos números de LAM con 3,9, con la visita de Ricardo Biasotti, que dio nuevos detalles de su relación con Andrea del Boca; Intrusos con 3,2; SQP con 3 puntos y la suba de BTV con 1,8, que quedó a 2 décimas de Bienvenidos a ganar, hicieron que la emisora de la calle Fitz Roy gane las tres franjas a su principal competidor. El canal que comanda Diego Toni renovará parte del prime time desde el próximo lunes, en el horario de las 23. A la tira periodística que integran los lunes, Tomás Méndez; los miércoles, Romina Manguel y los viernes, Tamara Pettinato; se suman Fabián Doman y Viviana Canosa, martes y jueves, respectivamente.