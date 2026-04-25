La guerra por el rating: la vuelta de Andy Kusnetzoff, el nuevo ciclo de Mariano Martínez y la llegada de Martín Cirio a Telefe
La televisión abierta apuesta por figuras ya posicionadas y emergentes en plena pelea por la audiencia
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El año televisivo se dividirá en antes y después del Mundial de fútbol. Según los índices de audiencia, cualquier encuentro deportivo que transmite la pantalla chica es sinónimo de rating. La prueba estuvo el año pasado cuando la Copa Libertadores, el Mundial de Clubes y los partidos amistosos de las Eliminatorias para 2026 ocuparon casi los veinte primeros lugares en el podio de los más vistos del año pasado, dejando muy relegada a la programación local.
Andy Kusnetzoff se prepara para el Mundial y palpita PH
Por estos días Andy Kusnetzoff vuelve a ser noticia porque trascendió que Telefe prepara una nueva temporada de PH, Podemos Hablar. El ciclo en el que los famosos hacen sus confesiones más íntimas vuelve a la pantalla y estaría en el aire a fines de mayo, si todo sale tal cual lo planean. Con la misma estructura, el conductor ahondará en la vida de sus invitados con nuevas secciones. El programa se emitirá los sábados a las 22 para competir directamente con La noche de Mirtha. Pero esto no es todo lo que hará el exCQC; en los próximos meses Andy se sumará al equipo de estrellas del canal regional de streaming DGO Stream que viajarán a los Estados Unidos para cubrir el Mundial con toda la información.
Kusnetzoff llegará a la pantalla para ponerse al frente de un programa 100% mundialista, acompañado por los mejores periodistas y streamers y con la participación especial de Carolina “Pampita” Ardohain. La señal deportiva de Directv, es la única pantalla que transmitirá los 104 partidos completos para la Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay.
Mariano Martínez vuelve a la conducción
El actor regresa a la conducción después de su paso por Telefe por el programa Primera cita en 2018. Esta vez ocupará el lugar que dejó vacante el Pollo Álvarez y será el nuevo bastonero de La Jaula de la Moda, ciclo que emite Ciudad Magazine. Nuevamente analizarán los looks de los famosos y tendrán invitados de la industria en el pìso. Junto a Claudio Cosano y Fabián Medina Flores, debutarán el 4 de mayo a las 19.
Martín Cirio se suma al universo de Gran Hermano
Desde el lunes próximo Martín Cirio, uno de los streamers más polémicos reaccionará a los mejores momentos del reality de Telefe en su canal FaraNews. El joven más viral del país pondrá su mirada crítica para revivir con sus fanáticos todo lo que pasa en la casa más famosa. El debut será el lunes a las 12. en sul canal de Twitch y luego estará disponible en el canal de Youtube de Telefe. El influencer cuenta con más de 1.300.000 suscriptores en YouTube y tiene más de 1.600.000 seguidores en Instagram.
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