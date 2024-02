Escuchar

Durante la emisión del lunes de El diario de Mariana (América TV), Mariana Fabbiani habló por primera vez de cuestiones personales relacionadas con su salud mental al mencionar que en el pasado sufrió ataques de pánico. Su testimonio se alineó con las descripciones que realizó en vivo el médico psiquiatra Sergio Grosman al respecto, siendo uno de los padecimientos que diversas figuras del ambiente artística aludieron tener.

En un relajado ambiente que se genera en las tardes de América, de la mano de Mariana Fabbiani, Mimi Alvarado fue entrevistada en relación con el casamiento de Cande Tinelli, siendo parte de la familia. Fue ahí cuando la mediática abrió su corazón al momento que, en un pase de temas a tratar, se habló sobre la salud mental, junto al profesional Sergio Grosman. En ese entonces, reveló que desde hace doce años toma medicación prescripta por su médico psiquiátrica porque sufre de ansiedad.

En esa línea, Mimi explicó que desde muy pequeña notó que sobrepensaba cada situación que la rodeaba, y el punto de inflexión fue la preocupación por morirse que comenzó luego de que un vecino de ella falleciera. “Cuando fui (al médico) me detectaron la depresión del panda, que es una depresión que viene de tanto sobrepensar”, explicó y detalló: “El cerebro se enferma, el sistema nervioso se daña, yo estoy medicada hasta el final de mis días porque sin esa pastilla que yo tomo tengo la energía muy arriba y explotaría por el aire”.

Además, aseguró que sus ataques de ansiedad se habían vuelto frecuentes. En ese sentido, Fabbiani lanzó: “Bienvenido haber descubierto a tiempo el ataque, para poder vivir bien”. Acto seguido, desafió a los presentes: “Quisiera que levante la mano quién no tuvo nunca un ataque de pánico”. Pocos de los que estaban en el estudio levantaron su brazo.

Ella misma no levantó la mano e indicó que lo sufrió en carne propia. “Para los que no saben que es la muerte, es lo más cercano”, interrumpió Mimi. Y la conductora habló desde su propia experiencia: “Es terrible, es horroroso y espantoso”. Asimismo, indicó que gracias al avance de la medicina hoy se le puede poner nombre a este suceso que muchos atraviesan. La conductora no brindó detalles acerca de los ataques de pánico que sufrió -generalmente suele ser muy reservada con su vida privada-, sin embargo, no dudó en hablar de este tema.

“El ataque de pánico aislado, sin que se repita, es una experiencia de gran ansiedad, que da en el 75% de la población como episodio único, como que alguna vez venías muy mal, sin dormir, y tu cerebro disparó una reacción con taquicardia, que no te entre el aire, y eso lo llamamos ataque de pánico. No necesariamente es un trastorno de pánico que es cuando se repite, y no lo podés parar”, explicó el profesional invitado al ciclo.

En la misma línea, Sergio Grosman remarcó que al momento que una persona presenta esta ansiedad debe pedir ayuda. “El tratamiento más validado es la psicoterapia conductual para los trastornos de pánico y ansiedad, que es excelente y la mayoría de las personas puede salir adelante sin tomar medicación, y hay otros que si necesitan y se los damos”, detalló al respecto.