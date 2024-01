escuchar

Nacida el 8 de enero de 1975, Mariana Fabbiani cumplió 49 años ayer. El natalicio la encontró en Punta del Este de vacaciones y desde allí la conductora y actriz compartió un posteo en Instagram en el que reconoció que si bien el número le parece “muchísimo”, se siente “llena de amor y agradecimiento” y “entendiendo cada vez más por dónde transcurre lo verdaderamente importante”. También aseguró que celebra la “sabiduría que viene con los años”.

“¡Feliz cumpleaños para mí! ¡Ya llegué a los 49 años! Siento que son muchísimos, se los confieso”, posteó la conductora y reflexionó sobre el paso del tiempo: “Miro hacia atrás y todo parece estar tan cerca y, al mismo tiempo, pasó tan rápido”.

Asimismo, expresó que está “lista para disfrutar” y dejarse “sorprender por la vida”. Y sumó: “Es momento de vivir cada día con gratitud, buscando la felicidad en la simpleza, cultivando vínculos auténticos, navegando más profundo y conectada conmigo misma”. Aclaró además: “Aparezco poco porque estoy descansando, reseteándome después de un año de muchísimo trabajo. Pero quería pasar por acá para celebrar mi cumpleaños también con ustedes porque nos une un cariño tácito. Siempre me acompañan y me alientan, y ese amor me llega”.

Y finalizó el posteo: “Besos a todos los capricornianos y capricornianas de esta comunidad hermosa... ¡Ya sabemos lo difícil que es cumplir en enero!”.

El primer comentario que aparece debajo del sentido mensaje de la conductora es el de su madre Silvia: “¡Te amo hermosa, hija querida! ¡Por vos fui mamá por primera vez! ¡Te deseo lo mejor hoy y siempre! ¡Merecés ser muy feliz! Gracias por ser como sos, la luz de cada día. ¡Felicidades, mi amor!”.

Un año intenso y un merecido descanso

Fabbiani se encuentra recargando fuerzas para encarar un nuevo año laboral a cargo de la conducción del magazine El diario de Mariana (DDM), por América, ciclo al que regresó el año pasado tras dos años de ausencia y que ya había conducido durante varias temporadas en la pantalla de eltrece. En este ámbito, se conoció en los últimos días que uno de sus panelistas, Octavio Majul, hijo del periodista, decidió dar un paso al costado y no volver a formar parte del staff del programa.

Nieta del músico y compositor Mariano Mores y la actriz y cantante Myrna Mores, sobrina-nieta de la cantante Margot Mores y sobrina de los cantantes de tango Nito Mores y Claudio Mores, el destino de Fabbiani como artista parece haber venido sellado de nacimiento. Y la transmisión de ese destino, a su vez, parece no haber terminado con ella, ya que su hija Matilda Chihade Fabbiani de 13 años (fruto de su matrimonio con Mariano Chihade, así como su hijo Máximo) se luce bailando en TikTok.

En entrevista con LA NACION +Cerca, Protagonistas, a mediados del año pasado, Fabbiani reflexionó sobre su carrera, repasando sus comienzos como actriz y su devenir inesperado en periodista. Consultada sobre si se siente una artista, Fabbiani respondió: “Artista es una palabra grande, pero me siento más artista que periodista. Cuando me preguntan siempre digo que hice la carrera de periodismo mientras estaba al aire”.

“Me formé para ser actriz”, continuó. “No tenía pensado ser ni conductora, ni periodista. Quería ser actriz dramática. Y mi profesor de teatro de ese momento me dijo que servía para el humor. Yo sentí que lo que me había querido decir era que no era tan buena. Pero después me di cuenta de lo difícil que es hacer reír. Y siento, efectivamente, que soy mejor para la comedia. Me gusta reírme y hacer reír”.

"Intento ser muy piadosa con las palabras" dijo Fabbiani sobre su rol como conductora y periodista ALFIERI MAURO

DDM es una producción de Mandarina, productora de su marido. Antes de conocerlo, Fabbiani condujo Perdona Nuestros Pecados (PNP) y Resumen de los medios (RSM), dos programas producidos por su entonces pareja, Gastón Portal.

Consultada en el ciclo radial Agarrate Catalina sobre sus relaciones con productores, ella respondió: “¡No sé por qué, pero tiendo a eso! Es un misterio en mi vida, pero la verdad es que siempre funcionó...”. “Lo que tienen de lindo los productores es que todo lo resuelven. Y estar con una conductora te ayuda a que todo eso que programan se lleve a cabo. Así como dicen que siempre hay que tener un médico en la familia, yo recomiendo tener siempre un productor cerca”, bromeó.

Sobre su rol como conductora y periodista, dijo que intenta mantener un equilibrio entre cubrir los temas dolorosos respetando sus valores y su manera de ser, y generar el impacto que necesita un magazine televisivo para sobrevivir: “Intento ser muy piadosa con las palabras, sobre todo cuando tocamos temas que conllevan dolor. La clave es ponerse siempre en el lugar del otro. Y también soy consciente de lo que es la televisión y de ese impacto que necesita un ciclo para sobrevivir. Por eso intento transitar esa delgada línea tratando de no ir en contra de lo que soy, respetar mi manera de pensar y de ser, porque sino después me siento mal. Por más que el programa haya marcado bien, si siento que no encaramos el tema como creo que hay que hacerlo me queda un sabor amargo”, explicó.

