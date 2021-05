Mariano Iúdica cruzó a Horacio Cabak por hablar de su separación en otro programa

Desde que se hizo pública su crisis matrimonial, Horacio Cabak estuvo bajo el foco mediático, hasta que presentó una medida judicial para evitar que se siguieran publicando noticias sobre su relación. Sin embargo, el pasado fin de semana participó como invitado en el programa Podemos hablar (Telefe), por lo que Mariano Iúdica, conductor de Polémica en el bar (América) donde Cabak es panelista, cuestionó su actitud.

“Mi mujer y mis hijos forman una parte imprescindible de mi vida. En este momento, lo único que me imagino es un futuro en mi casa, con mi familia”, confesó el periodista en el programa conducido por Andy Kusnetzoff. Dos días después, Iúdica lo cruzó por haber ido al ciclo de Telefe. “¿Había mucho apuro en ir a lo de Andy? ¿No podías esperar un mes más?”, lo increpó. “Cuando fuera, iban a decir: ‘Eh, ¿por qué estás ahí?’. Sea en un mes, dos meses, cinco meses o siete meses. ¿Tengo que pedir permiso para ir de invitado a un programa?”, se defendió Cabak.

“Ni siquiera es una cautelar: hicimos una presentación para que se evite la difamación y hubo un juez que dijo que la vida privada hay que respetarla. Los hechos de la vida privada de una persona no se juzgan en televisión. Y más cuando hay dos menores de edad”, remarcó. “Estratégicamente fue brillante, porque se dejó de hablar del tema. ¡Y vos vas y te metés otra vez!”, continuó presionando Iúdica. “Es que no se puede hablar del tema”, aclaró Cabak, a lo que Chiche Gelblung contestó: “¡Pero si hablaste vos del tema!”. “Yo no hablé de qué pasa con mi mujer, los motivos de lo que pudo haber sucedido. No hablé nada. Hablé de mi enfermedad y de la importancia de mi familia en mi vida”, volvió a justificar el panelista.

“Yo no creo en las cautelares y en los amparos. Para mí las historias hay que contarlas como las quieren contar y hasta donde los protagonistas quieren que se cuente. Y creo que Horacio yendo y exponiéndose de esta manera, deja la puerta abierta para que lo maten gratuitamente”, afirmó Luis Ventura. “¿Por qué me tienen que matar?”, preguntó Horacio. “¡Porque no dejaste hablar a otros compañeros!”, le recriminó Iúdica.

