Quién era MC Kevin, el cantante que murió al tirarse desde un quinto piso a la pileta

Este lunes, el mundo del espectáculo amaneció con la triste noticia del fallecimiento del cantante de funk brasilero MC Kevin, quien murió tras caer del quinto piso de un hotel de Río de Janeiro cuando, según distintas versiones, habría querido lanzarse a la pileta del complejo.

Según fuentes de la Secretaría de Salud municipal, el trágico fallecimiento del joven, de 23 años, ocurrió en el Hospital Miguel Couto debido a las graves heridas sufridas en la caída. “Lamentablemente el paciente no resistió y falleció”, informaron cerca de las 21 horas del domingo.

Kevin Nascimento Bueno era una figura reconocida dentro del ambiente musical de Brasil Instagram

El cantante de funky era una figura reconocida dentro del ambiente musical en Brasil. Su tema “Pra inveja e tchau” alcanzó más de 220 millones de reproducciones. Además, tenía 8,6 millones de seguidores en Instagram y 1,8 millones de oyentes mensuales registrados en Spotify.

MC Kevin, cuyo verdadero nombre era Kevin Nascimento Bueno, era oriundo de San Pablo y se encontraba hospedado en el hotel de Río de Janeiro junto a su esposa, la abogada Deolane Bezerra, porque había realizado un recital el sábado por la noche.

Aunque en marzo había anunciado su decisión de tomarse un tiempo fuera de la industria musical, hizo esta excepción a su retiro para brindar el show del sábado frente a una multitud en una discoteca de Barra de Tijuca.

El músico se había casado hacía dos semanas con Bezerra en una playa mexicana y compartió junto a su mujer su última presentación.

Según una de las teorías que manejan los investigadores policiales, Nascimento Bueno intentó arrojarse a la pileta desde el balcón pero su cabeza impactó contra el borde de la piscina.

El camino a la fama

MC Kevin comenzó su carrera en 2013 con el lanzamiento de colaboraciones con estrellas como MC Guimê e Igu. Sus mayores éxitos son “Cavalo de Troia” y “O menino encantou a quebrada”.

El género musical que tocaba el artista se denomina funk paulista y, a menudo, incluía letras sobre autos, motos, bebida y mujeres.

En cuanto a su vida personal, Nascimento Bueno estuvo varias veces relacionado con los escándalos y los excesos. Tal es así, que en 2019 fue detenido en un hotel de Belo Horizonte por consumo de estupefacientes.

También protagonizó otra polémica el año pasado, cuando fue denunciado por sus vecinos al infringir las restricciones establecidas por el gobierno brasilero debido a la pandemia de coronavirus. Además, tuvo otras causas por insultar y agraviar a efectivos de la policía y, en diciembre, había sido hospitalizado después de sufrir un accidente automovilístico.

El velorio de MC Kevin se realizó este martes 18 de mayo Instagram @mckevin

Entre sus amigos se encontraba el futbolista Neymar, quien se mostró muy afectado por la noticia. “No lo puedo creer, 23 años... Te juro que no sé qué decir. Solo agradecerte el cariño que me tenías”, escribió en un posteo en las redes sociales. “Estoy seguro de que te voy a volver a abrazar y agradecer por confiar en mí, en la persona que soy”.

El velatorio del joven artista se realizó este martes 18 de mayo. Según su cuenta de Instagram, fue abierto al público en el Parque Novo Mundo. “Agradecemos todos los mensajes de consuelo y cariño. Pedimos a todos oración y fortaleza. ¡El cielo te da la bienvenida, Kevin!”, dice el texto que compaña el flyer del anuncio.

LA NACION