Marilina Bertoldi reveló el motivo por el que recibe amenazas de los hinchas de Independiente

No es la primera vez —ni tampoco la última— que famosos revelan situaciones insólitas originadas por un tatuaje. En esta oportunidad, Marilina Bertoldi visitó Otro día perdido (eltrece) y explicó el conflicto con los simpatizantes del Club Atlético Independiente a raíz de una marca en su piel que generó una fuerte polémica tras viralizarse en febrero de 2026.

Marilina Bertoldi visitó Otro día perdido (eltrece) y explicó el conflicto con los simpatizantes del Club Atlético Independiente a raíz de una marca en su piel que generó una fuerte polémica tras viralizarse en febrero de 2026 (Foto: Captura TV)

La artista, alejada del mundo del fútbol, se tatuó una versión alterada de la insignia de la institución de Avellaneda —con la palabra “GAY” en reemplazo de las siglas originales— como un símbolo de apoyo a la comunidad LGBTQ+. Sin conocer el escudo deportivo, asistió de manera espontánea a un estudio de tatuajes junto a una amiga, quien también ignoraba el verdadero origen de la imagen.

Sobre cómo ocurrió la equivocación, la cantante relató: “A mí me llegó como un sticker, me lo guardé, dije ‘algún día me lo tatúo, me gusta’”. Además, recordó su falta de atención frente a colegas fanáticos del club: “Nunca en mi vida presté atención a remeras de gente con la que hice un disco por meses, Mariano Otero, que es de Independiente, con el escudo enfrente de mí, meses trabajando todos los días, y de repente nunca miré el escudo”.

El tatuaje de Marilina Bertoldi que generó reacción en los hinchas de Independiente

Los seguidores del equipo reaccionaron con enojo ante el diseño y la artista recibió duros cuestionamientos e intimidaciones graves. Respecto a este episodio, ella afirmó: “Y tuve un conflicto porque la gente de Independiente se sintió como mal diciendo ‘che, ¿cómo hacés eso? ¿Cómo ponés eso como Independiente?’. Yo queriendo explicar y como aleccionar después de ‘no, gay no es malo’. Y me metí en una que ya amenazas de muerte me escribieron”.

Ante este panorama, la compositora evalúa tapar el dibujo para evitar futuros cruces agresivos en la vía pública. Por tal motivo, admitió entre risas: “Estaba pensando en un corazón, hacerlo un corazoncito”.