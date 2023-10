escuchar

El 16 de febrero, Marilina Ross cumplió 80 años. Pero este no fue su único festejo. La actriz y cantante argentina celebró los 40 años de su concierto “Soles”, que está programado en el Teatro Ópera de la ciudad de Buenos Aires, el próximo 10 de noviembre. Este domingo, la artista reveló el problema de salud que atravesó e hizo una fuerte advertencia a sus admiradores.

“Me han pasado cosas maravillosas en 80 años”, expresó la intérprete de “Casi sin querer”, en diálogo con Diego Leuco y Jesica Ciro en La Peña de Morfi (Telefe), este domingo. Y contó: “Estoy bastante bien, felizmente”. Ross destacó una complicación de salud que sufrió este año, a raíz de su diagnóstico de EPOC, la común enfermedad pulmonar que causa problemas respiratorios.

“Tuve un problemita de salud este año, una bronquitis fea, porque como tengo EPOC por haber fumado...”, comenzó. Al instante, Marilina Ross utilizó su discurso para realizar una fuerte advertencia a sus admiradores: “No fumen, por favor. No fumen”, insistió.

Marilina Ross relató la complicación en su salud MAURO ALFIERI

En medio de la entrevista, Diego Leuco consultó a la artista por su comienzo en la adicción del tabaco. “Vos empezaste a fumar porque te dijeron que se te iba a agravar la voz”, advirtió. “Sí, porque tenía la voz finita y, para cantar, no me gustaba. Entonces, me puse a fumar, pero no solo se me agravó la voz; también mi vida”, señaló Ross.

Y continuó con un pedido a los espectadores del programa: “Dejen de fumar, los que estén fumando, por favor. Ahogarse es lo peor que te puede pasar”.

Posteriormente, la cantante y actriz dedicó unas palabras de agradecimiento a los que la apoyaron en su trayectoria profesional durante décadas. “Le debo tantas cosas a tanta gente”, expresó. Y mencionó a algunos de ellos: “A Luisa Vehil, que fue la que me inició en el teatro profesional como actriz; a Blanca de la Vega, que me enseñó de chiquita a serlo; a David Stivel, que me llevó a la televisión; y al grupo de teatro, con quienes aprendí tanto...”, concluyó.

El festejo del 80 cumpleaños de Marilina Ross, rodeada de famosos

Marilina Ross festejó su 80 cumpleaños por todo lo alto, rodeada de su pareja, Patricia Rincci, de sus familiares y de sus amigos más allegados. La celebración de la artista contó también con la presencia de destacadas celebridades, como Sandra Mihanovich, Lucía Galán, Lito Vitale y Julia Zenko.

“El sol siempre está”, escribió Rincci en su perfil de X, y añadió: “Felices 80 años rodeada de amor”. En la publicación, incluyó un video en el que la artista deleitó a los asistentes con su popular canción, con el acompañamiento de Vitale en los teclados y la voz de las cantantes presentes.

Posteriormente, Marilina compartió un mensaje de agradecimiento a su pareja, quien fue su fiel acompañante durante el célebre festejo, y a aquellos que se unieron en esta fecha tan especial. “Gracias, Pato Rincci. Sin vos nada es posible. ¡Gracias, amigos, por tanto! Un cumple inolvidable, porque el amor también siempre estará por encima de diferencias y en lo profundo”, expresó.