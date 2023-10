escuchar

Sofía “Jujuy” Jiménez abrió el cajón de los recuerdos y decidió referir por primera vez sobre el padecimiento que vivió durante su relación con Guillermo “el Pelado” López. Puntualmente, relató una anécdota que no pudo olvidar, ya que ocurrió en uno de los días más importantes de su vida, como fue su recibida de Licenciada en Periodismo en 2017 y culpó a su exnovio como quien arruinó su festejo.

Durante cinco años, Jujuy y el Pelado conformaron una de las parejas más famosas del mundo del espectáculo. En 2017 pusieron fin al romance, en medio de rumores de una ruptura conflictiva. Ambos se llamaron a silencio, y no fue hasta ahora que la modelo dio indicios que lo dicho sobre ellos tienen cierto grado de veracidad.

El Pelado López y Jujuy Jiménez pusieron fin a su relación en 2017

En medio de una entrevista en vivo para LAM (América), Sofía Jujuy relató los pormenores del conflicto entre Andrea Rincón y Belén Francese en PH, podemos hablar (Telefe) del que fue testigo y que tenía que ver con dar un paso al frente quienes hubieran tenido una noche increíble. En esa línea, Ángel de Brito bromeó acerca de que la modelo sí tendría recuerdos memorables sobre jornadas nocturnas.

“Con el Pelado López”, comentó Fernanda Iglesias, lo que generó que Jujuy borrase la sonrisa de su rostro. “Justo ahí con ese no”, sentenció. “Si tengo de noche inolvidable con ese es porque no lo puedo creer”, adelantó, y acto seguido relató un momento, que nadie esperó que contara. “Me estaba recibiendo y sacó la escoba para que se vayan los invitados”, lanzó, con cierto enojo.

“Me recibí una sola vez en la vida, dejame festejar maestro. Por eso no me olvido las noches con este señor, no fue algo lindo”, detalló sobre aquel 30 de agosto de 2017 en el que culminó sus estudios universitarios. Para ser más precisa ante la sorpresa de las panelistas, expresó: “Apareció con una escoba, limpiando, y como diciendo... bueno... se terminó. ¡Mis amigas se habían venido desde Jujuy!”.

En la misma línea, aclaró que al pensar en una noche inolvidable lo relaciona con algo lindo o bueno, pero justamente debió hacer aclaraciones porque fue nombrado “el señor”, en referencia a López, con quien se lleva una diferencia de 22 años. Por lo contrario, mencionó a sus exparejas como a Juan Martín del Potro y Bautista Bello, con quien terminó en malos términos por a una infidelidad, pero de quienes le quedan buenos recuerdos.

La historia de amor de Jujuy y el Pelado

En diciembre del 2017, Sofía y Guillermo confirmaron su separación. Se trató de una sorpresa en el mundo del espectáculo ya que se mostraban como una pareja consolidada. Fueron cinco años de amor que compartieron.

En 2012 habían comenzado los rumores de romance, pero el conductor los negó. Recientemente, se había separado de su novia, pero poco se tardó en que sea captado junto a la modelo, que había comenzado su carrera en los medios de comunicación. Y fue justamente por cuestiones laborales que se conocieron.

El Pelado López y Jujuy se conocieron en 2012 y comenzaron un romance Instagram

Lo sabe o no lo sabe (América) los puso pantalla juntos, y poco tardó en que la relación traspasara lo laboral. Tras consolidar su vínculo se mostraron juntos en muchas oportunidades. La diferencia de edad dio mucho que hablar, pero poco caso hicieron. Tras cinco años de relación, decidieron ponerse fin a la pareja y en aquel momento indicaron que fue en buenos términos, pero mucho se habló sobre un gran conflicto entre ellos, que, por supuesto, ambos negaron.