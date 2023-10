escuchar

En medio del gran escándalo que la tiene como protagonista, Jesica Cirio encontró refugio en las predicciones del horóscopo. Así fue que compartió en su perfil de Instagram una frase relacionada con su signo del zodíaco y muchos tomaron esto con la situación que vive en la actualidad, tras ser imputada por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en una causa en la que se investiga a su exmarido, Martín Insaurralde.

El 1 de octubre, la modelo Sofía Clerice compartió en redes sociales una serie de imágenes y videos en los que se la vio junto al entonces jefe de gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, en unas lujosas vacaciones por Europa. Rápidamente, y tras la polémica que se generó, el político renunció a su cargo y bajó su candidatura para concejal de Lomas de Zamora.

Martín Insaurralde y Sofía Clerici

Pero, el asunto no quedó allí, sino que el escándalo salpicó a Jesica Cirio, de quien se divorció hace algunos meses. Actualmente, ambos se encuentran imputados y son investigados por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

Ante el revuelo que se armó, la conductora brindó una entrevista a El noti de la gente (Telefe) y negó tener un acuerdo económico con su esposo. “Es mentira que Insaurralde me pagó 20 millones de dólares, nunca vi una cifra así en mi vida”, expresó.

Pese a las aclaraciones que realizó para defenderse, se encuentra en el centro de la polémica, ya que la Justicia investigará sus ingresos. En medio de este contexto, y ante las críticas que recibe, el viernes compartió un mensaje esperanzador para ella a través de su cuenta de Instagram.

Jesica Cirio compartió un esperanzador mensaje (Foto Instagram @jesicacirio)

Se trató de una predicción para piscis, signo que la rige, donde se leyó un escrito a modo de consejo: “Tienes que empezar a filtrar, a poner límites, a decir ‘hasta aquí', a descansar de verdad. Es verdad que ahora vendrá una temporada bastante buena en tu vida”.

Pero, el texto no termina allí, sino que continúa con una predicción que muchos relacionan con su presente: “Todo por lo que has luchado, esos momentos en los que lo pasaste de pena para estar donde estás, ahora tienen su recompensa. Este fin de semana deberías salir a celebrarlo… Y sí, también deberías agradecer en el fondo de tu alma por todo lo que tienes”. Al compartirlo, se mostró esperanzada sobre que en un futuro las cosas mejorarán para ella.

Qué dijo Jesica Cirio sobre la imputación en su contra

Tras negar haber realizado un acuerdo económico con su exesposo, pero remarcar que recibe la cuota alimentaria correspondiente por Chloe, la hija que tienen en común con Insaurralde, la modelo fue contundente acerca de su patrimonio.

“Hay cosas que las tiene que explicar él. Yo nunca dejé de trabajar, desde los 15 años, todo lo conseguí con mi trabajo”, explicó en la entrevista con El noti de la gente. Además, indicó que se encuentra a disposición de la Justicia.

Martín Insaurralde y Jesica Cirio anunciaron su separación a mediados del 2023 Fabián Marelli

En la misma línea, contó que en este caso la representa el abogado Fernando Burlando: “Él me dijo que me quede tranquila. Tuvimos reuniones con el contador, pero me dijo que esté tranquila”. Así, Cirio tomó distancia de las acusaciones que pesan sobre el padre de su hija, quien desde que estalló el escándalo se llamó a silencio y se retiró de la escena pública.