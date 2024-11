Marina Calabró no dudó y le respondió a Susana Giménez: “Se quedó con alguna cosa que dije”

El último domingo, Yanina Latorre visitó a Susana Giménez en su ciclo y, entre tantos temas que tocaron, la conductora terminó refiriéndose a su enfrentamiento con Marina Calabró. Sin pelos en la lengua, la diva lanzó fuertes críticas hacia la periodista y ésta, en las últimas horas, no dudo en salir a contestarle.

Este lunes, desde LAM (América TV) fueron en busca de la palabra de la especialista en espectáculos, a quien la diva había invitado al segmento de “Mi hombre puede” junto a Rolando Barbano, pero prefirió no ir. “Le dijiste que ‘no’ a Susana”, le dijo el cronista Alejandro Castelo al verla. “Nos había invitado para ayer, justo. Menos mal, mirá si estás ahí y acaba de decir...”, expresó, refiriéndose sobre lo que había dicho ante la presencia de Latorre.

En los Martín Fierro a la Radio 2024 se vivió un incómodo agradecimiento de Marina Calabró a Rolando Barbano... ya todo quedó en el pasado Captura de TV

“¿Te sorprende que haya dicho ´habla al pedo’?”, indagó el movilero. “Me parece que se quedó con alguna cosa que dije no sé si en Infama, en Intrusos, en Confrontados o en los nueve años de columna con Jorge Lanata. No tengo idea a qué se refiere puntualmente. Pero qué sé yo, bueno... ¡Todos hablamos al pedo en algún momento!”, sostuvo.

Marina Calabró habló de Susana Giménez (Foto: captura TV)

En ese sentido, comentó cuál es el motivo por el que ella cree que la diva podría haberse molestado. “¿Sabés lo que creo? Porque ella dijo que lo quería mucho a mi viejo, que laburó muchos años con él... A veces, cuando hay una relación así, que es casi de familiaridad, el famoso espera una incondicionalidad que seguramente no encontró en mí. Por algo estará enojada”, señaló.

Además, comparó la situación con la de Mirtha Legrand, con quien estuvo enfrentada durante un tiempo. “Es un poco lo que pasó con Mirtha Legrand en su momento. Con Mirtha estamos bien, me invita a su programa, no tengo ningún problema con ella. Hablo una vez por semana con Nacho (Viale) por algún tema laboral, me invitan y ya en este punto quedamos que en cuanto no tenga un compromiso en el mismo horario de la grabación voy a ir...”, dijo. “¿Sola?”, le preguntó periodista, haciendo referencia a si ‘La Chiqui’ quiere que su pareja asista con ella. “A mí me invitaron sola”, respondió.

Tras su respuesta, Castelo repasó: “O sea, a lo de Susana te invitaron con Barbano, para estar en el living, pero Mirtha te invitó solo a vos. Nadie les hizo nota a los dos juntos, hasta ahora”. “Sí, fue así. Pero no es posible hacer una nota juntos ahora. No es momento. Siempre estamos ahí medio en el ojo de la tormenta y mejor no hacer nada. Preferimos guardarnos un poco. No es que eso pueda entorpecer la relación, pero la verdad es que no lo sentimos ir juntos a un programa”, aseveró.

“Nos parece un halago que nos inviten juntos, está buenísimo. Pero no lo sentimos ahora. Estamos los dos de acuerdo en que ahora no es el momento”, concluyó.

Los dichos de Susana Giménez sobre Marina Calabró

Yanina no dejó escapar ningún tema y quiso saber cuál era la opinión de Susana con respecto a Marina, con quien dejó de hacer el pase radial en El Observador 107.9 debido a las diferencias que existen entre ellas.

Mientras hablaban de las hermanas Calabró, la angelita quiso saber cómo se llevaba con ellas. “Iliana es un amor”, contestó la diva, por lo que la mediática deslizó: ”¿Marina no te gusta?”. “Más o menos. Es que antes hablaba mucho del espectáculo”, explicó la conductora.

“Trabajé con el padre en 20 películas, hice teatro y revistas con él. Hay gente que hay que respetar. Calabró me amaba como compañera”, comentó la conductora estrella de Telefe. “¿No te respetó? ¿Por qué con Mirtha (Legrand) también tuvo quilombo?”, buscó saber Yanina. “Y sí porque habla al pedo”, sentenció.