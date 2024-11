Susana Giménez se sinceró sobre su entrevista con Pampita Ardonahain y Yanina Latorre reveló cuánto cobró realmente la modelo

La visita de Carolina “Pampita” Ardohain al living de Susana Giménez generó algunas especulaciones y varias críticas , tras su emisión. Mientras algunos apuntaban a un supuesto enojo de la diva con su invitada por haber esquivado las principales preguntas sobre su vida íntima, la conductora rompió el silencio para dar su opinión.

Consultada por un movilero del programa A la tarde (América) sobre si había notado tensa a Pampita durante la entrevista, Susana fue tajante: “No, viste que ella siempre tiene una sonrisa en la cara, así que no la noté tensa”. Sin embargo, al ser indagada sobre si alguna pregunta había incomodado a la modelo, no dudó en responder: “Todas, pero bueno”.

Pese a los rumores, la diva de los teléfonos dejó en claro que no hubo tensiones entre ellas y señaló que la modelo se fue bien después de la transmisión del domingo. “Todo perfecto, todo muy bien”, aseguró para cerrar el tema.

Sin embargo, Yanina Latorre aportó detalles sobre el supuesto malestar de Susana con Pampita tras el encuentro. Según la panelista, una fuente cercana a la producción le aseguró que la conductora estaba “endiablada” porque se suponía que Ardohain, recientemente separada de Roberto García Moritán y vinculada en la actualidad con el polista Martín Pepa, iba a hablar de todo.

La angelita mencionó en LAM (América) que una fuente cercana, de su suma confianza, fue quien habría escuchado un audio que envió Giménez. “Una muy buena fuente, muy buena, escuchó un audio de esos bombita de Susana que desaparecen. Está endiablada. Ella no la quería a Pampita en el programa porque no la quiere, no la quiere” , remarcó.

Además, Latorre afirmó que Susana ya no querría volver a tener a Pampita como invitada y explicó que la convocó porque “la obligaron”. Y profundizó: “Le dijeron que le iba a medir y que iba a estar jugosa. Ahora la detesta y dice que nunca más la quiere ver en su programa”, resaltó.

La panelista detalló, además, que la modelo habría cobrado una suma menor a la que se mencionó. En base al diálogo con su fuente, Latorre agregó: “Susana, a esta persona, le cuenta la verdad de la milanesa de lo que cobró Pampita. Se lo dieron en efectivo, en el piso, en un sobre. No fueron 30 mil, fueron 10 mil dólares”.

“No voy a hablar mal de nadie acá”

En la entrevista de Telefe, Pampita contó por encima los motivos que derivaron en el abrupto quiebre de su vínculo con García Moritán a mediados de septiembre. “Pasó algo que destruyó la relación” , dijo sin entrar en detalles. “Ahora te veo más calma con toda la situación”, celebró Susana. Y disparó: “Lo único que te hizo fue hacer que bajaras más de peso. Más perfecta todavía estás. Le tenés que agradecer a ese estúpido”.

El comentario generó un momento incómodo en el set. “Esperá, no le digas así a Rober”, señaló Ardohain. “Estúpido, ¿no?”, dijo un tanto incrédula Susana. “No, por favor”, le rogó la modelo, que recibió una respuesta afirmativa. Ante la pregunta de si está o no peleada con quien ahora es su expareja, Pampita dijo que no. “No quedo peleada con nadie. Quedo siempre bien con la gente que fue parte de mi vida. Me quedo con lo bueno. Agradezco todo lo que haya pasado. Además, de este matrimonio salió Anita”, destacó.

Anita es su hija de tres años, a quien definió como un “regalo”. “Necesitaba mucho volver a ser mamá. Una hija mujer son un montón de cosas. Es infinito el agradecimiento que siempre le voy a tener a Rober por Anita. No puedo dejar de decirlo y ser consciente de eso”. Sobre el detonante que la llevó a terminar su matrimonio con el exfuncionario porteño, concluyó: “Pasó algo que destruyó la relación. Yo vivía en un mundo donde estaba todo bien. Era un proyecto soñado. Íbamos a estar juntos toda la vida. No me imaginé que se iba a destruir todo, que iba a desaparecer todo”.

La modelo se negó a responder si la ruptura se debió a una infidelidad o estuvo asociada a razones monetarias. “Solo voy a decir que hay que tener los ojos abiertos”, sentenció y aclaró la principal causa de su silencio: “En casa están Anita, Beni, Beltru y Bauti y también están Delfi y Santino, que hablé con ellos hace un rato y son mis hijos del corazón, todos viéndome, así que no voy a hablar mal de nadie acá”.

