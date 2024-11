Los comentarios subidos de tono que se dejan Marina Calabró y Rolando Barbano en redes sociales

Parecían ser la pareja del año, sin embargo, todo se disolvió cuando Marina Calabró le dedicó su Martín Fierro y Rolando Barbano no le respondió de la misma manera. Tras esa situación, ella armó las valijas y ahogó las penas en las paradisíacas playas de Miami; pero dos meses después, el amor volvió y no solo mejor que nunca, sino que hoy no tienen inconvenientes en mostrar lo que sienten en público, a tal punto que se dejan comentarios subidos de tono en redes sociales.

Rolando Barbano y Marina Calabró cuando trabajaban juntos en Radio Mitre

La politóloga y periodista de espectáculos tiene el hábito de compartir, a través de su cuenta de Instagram, cada uno de los outfits diarios con los que viste para sus programas: El Observador 107.9, Más Info a la tarde y El diario de Leuco (LN+). Tras sus publicaciones, su enamorado no tarda en dejarle todos los piropos habidos y por haber.

Los picantes comentarios entre Rolando Barbano y Marina Calabró en redes (Foto: captura Instagram/elejercitodelam)

“¡Veo en la segunda foto que arrancaste con el yoga, preveo un aumento en la flexibilidad y el equilibrio...”; “Me gustan esas punteras de metal para patear traseros!”; “Qué linda joggineta para actividad física intensa” y ”Lo buena que estás, che! ¡Qué feliz me hace la reaparición con vida del ombligo!”, son solo algunos de ellos.

Pero Marina tampoco se queda atrás. “Todo tuyo mi amor. El ombligo is alive!!” y “¡Qué serios!! ¡Y qué fuerte está el de la izquierda!!”, le dijo en una publicación donde se lo ve al periodista especialista en policiales posando junto a Ricardo Canaletti en los estudios de Cámara del crimen (TN).

Rolando Barbano posó junto a Canaletti y Marina Calabró le respondió con un piropo (Foto: Instagram/rbarbano_)

Por supuesto que las frases picantes no pasaron desapercibidas por los usuarios, llegaron a los ojos de distintos portales y hasta a los programas de entretenimiento, a tal punto que el tema se convirtió en debate este martes en LAM (América TV). “Me da cringe”, opinó, sin filtro, Yanina Latorre, quien se distanció de Calabró luego de sentir que ella le había mentido en varias cuestiones sobre su relación con Barbano.

Mientras que Nazarena Vélez, aportó: “Para mí los dos están re contra calientes y no les importa mostrar”. “Calientes y enamorados”, sostuvo Ángel de Brito, pero enseguida, Latorre discrepó: “Para mí son dos tóxicos que están marcando el terreno para que las otras personas lean y sepan. Son dos celosos. Yo el otro día estaba en la radio y estaban los dos chapando, no sabés de qué manera asquerosa y cuando salí yo, él se escapó”.

Los picantes comentarios entre Rolando Barbano y Marina Calabró en redes (Foto: captura Instagram/elejercitodelam)

Por su parte, Marixa Balli dijo: “A mí me pasa algo con esta relación... Ella es una bomba, se la nota fogosa. Ella siempre tuvo parejas muy estructuradas y de golpe aparece un Barbano y da la impresión que así es Marina”.

Los picantes comentarios entre Rolando Barbano y Marina Calabró en redes (Foto: captura Instagram/elejercitodelam)

Cabe recordar que Calabró y Barbano se conocieron cuando ambos trabajaban en el programa Lanata sin filtro (Radio Mitre) -el cual Marina abandonó meses atrás-, hasta que un día se dieron cuenta de que sentían algo más fuerte que una simple relación laboral y apostaron a ello. Los altibajos siempre formaron parte de su historia, pero también dejaron en claro que, a pesar de las dificultades, ambos apuestan por su vínculo. Tras su reconciliación a mediados de septiembre, con viaje a Brasil incluido, los tortolitos fueron vistos posteriormente disfrutando de una romántica escapada a Londres.