Yanina Latorre apuntó contra Marina Calabró luego de que la llamara “vocera”: “Me mentía en la cara”

Esta semana, Ángel de Brito confirmó en su streaming Ángel responde (Bondi), que Marina Calabró renunció a Lanata sin filtro (Radio Mitre), programa gracias al cual justamente viene de ganar el Martín Fierro de Radio a mejor columnista de espectáculos. Según el conductor, esta decisión no tuvo nada que ver con la situación sentimental con Rolando Barbano sino con el recorte que sufrió su columna, la cual pasó a durar solo cinco minutos.

A partir de esto, Yanina Latorre anticipó que quien la reemplazaría sería Augusto ‘Tartu’ Tartúfoli. Esta información terminó en un cruce entre ambas, quienes justamente comparten el pase en El observador 107.9. ¿Qué pasó? Marina Calabró trató a la panelista de “vocera” y la angelita no se guardó nada y apuntó contra ella sin medias tintas.

Marina Calabró ganó el Martin Fierro Radio a la mejor columnista de espectáculos por su trabajo en Lanata sin filtro GERARDO VIERCOVICH

El jueves en LAM (América) compartieron un fragmento de Lanata sin filtro en el cual Marina Calabró dijo al aire que Tartúfoli sería su reemplazo. “Lo cuento porque lo contó ayer Yanina Latorre, no porque yo sea infidente ni traicione ningún secreto de producción”, sostuvo la periodista. A esto se sumó Barbano. “¿Yanina Latorre es la vocera de Radio Mitre?”, lanzó, a lo que Marina sumó: “Sí, parece que sí, o la vocera de Tartu. Yo no se lo conté. Imagínense con lo que me ha dado estos días”.

De vuelta en el piso de LAM, inmediatamente de Brito le dio el pie a su angelita. “Todo lo que me entero de ella y siempre me miente en la cara. Es mi compañera de trabajo. Me miente fuera del aire, que no la ca*** nunca”, lanzó Latorre y aseguró que Calabró “no sabía que Tartu era su reemplazo”.

Marina Calabró renunció a su columna en Lanata sin filtro

Por su parte, de Brito también tuvo algo para acotar. “Primero, el ninguneo profesional no va... Barbano y Calabró, ubíquense los dos, porque están haciendo el ridículo en los medios todo este tiempo y hemos sido más que buenos con los dos por aprecio profesional y también por el cariño mío con Marina en este caso, pero... ¿Vocera?”.

Yanina enfatizó en que no es “vocera de nadie”: “Yo cuando ella renuncia voy y averiguo. Tengo fuentes, laburé con Lanata mucho tiempo, pregunto quién la remplaza y ya estaba el reemplazo. Ella no lo sabía, no lo sabía nadie. Es tan zorra que lo tuitié y cuando voy al pase... ¿Vos qué hacés con una amiga? Le preguntás fuera del aire. Nada, ella no te pregunta nada”.

Molesta con la situación, la panelista apuntó contra Calabró y no se guardó nada. “Yo la verdad vengo medio emput***da con ella porque soy su compañera, hacemos un pase juntas, hablamos un montón”, dijo y aseguró que ella ayudó a Marina con su separación, con los conflictos con su hermana y con su relación con Barbano: “Me inmolé, la consolé... no voy a contar porque tampoco me voy a vengar de ella. Ella me contó miles de cosas que yo no contaría; sé un montón del vínculo con Barbano, sé el motivo por el cual se separaron”.

"Ella me contó miles de cosas que yo no contaría; sé un montón del vínculo con Barbano, sé el motivo por el cual se separaron", dijo Yanina Latorre (Foto: Captura de TV / América)

“Ella confió en mí, sabe que no la voy a vender nunca”, expresó la panelista, pero reparó: “Un día empecé a ver que me mentía un montón en la cara, pero fuera del aire. Y después, a los tres días, me daba otra versión por lo que había salido en los medios”. Incluso dijo que antes de que Ángel de Brito lo confirmara, ella misma le había preguntado por la renuncia. Cuando la información se hizo pública volvió a hablar con ella y la periodista le dijo que “fue un cambio de último momento”.

“Todo a lo zorra y a mí las zorras no me gustan, y no me gusta que no me den la cara y me enfrenten. Yo dije un montón de cosas de ella a propósito para provocarla y no te enfrenta. Entonces me da como raro”, lanzó Yanina Latorre y aseguró que “le perdí la confianza” a Calabró.

