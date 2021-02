Mario Baudry: “De todos los supuestos bienes que tenía Maradona, no hay nada”

A tres meses de la muerte de Diego Maradona, el abogado y pareja de Verónica Ojeda, Mario Baudry aseguró que “los papeles de la sucesión están en blanco”. El letrado también se refirió a los gastos mensuales que tenía el 10 en sus tarjetas de crédito y responsabilidades económicas que iban hasta los $10.000.000 mensuales, los ingresos que tenía y la falsificación de su firma en los contratos comerciales.

Baudry sostuvo que al ver cómo había terminado Diego, en “el estado en que vivía en una casa” en vez de pasar sus últimos días en una clínica, era lamentable sobre todo porque había “puntos en común que unían lo económico con su muerte”.

“De todos los bienes que supuestamente tiene Diego, no hay nada. En la sucesión no hay nada; están los cuatro autos estos: la camioneta, los dos BMW y el auto de Doña Tota. Después están las cuatro cuentas estas, donde figuran los 6 millones de dólares”, dijo en América.

Según reveló el abogado, la falsificación de la firma del 10 también se habría hecho en el ámbito comercial foto: Captura de TV

El abogado hizo un recuento de los gastos que tenía Diego antes de fallecer. “¿Cómo hace para gastar 800 mil pesos en tarjetas si estaba todo el tiempo encerrado? Dieguito tenía una extensión de la tarjeta, pero que eran gastos del Burger King, la farmacia y los jueguitos del iPad. Nadie nos trae la documentación”, apuntó. Según revelaron en el programa, el campeón del mundo en el 86 tenía una cifra de gastos generales similar a los $10 millones por mes.

“En el expediente sucesorio no están los gastos que tenía Diego, no está la gente contratada y sin embargo, se le mandó carta documento a los contadores de Maradona y contestaron que ellos estaban con la AFIP, que no iban a presentar nada”, dijo.

“Maradona era persona muy querida, símbolo de la Argentina, un hombre que facturó 500 millones de dólares y se quedó con nada: cero. Lo único que está (en la sucesión) es la plata que está en las cuentas. Si me decís que tiene 6 millones de dólares en las cuentas, para mí es muchísimo dinero, sí, pero es para mí, pero para Diego es nada. En el showball él solo se llevó 6 millones de dólares; hizo muchísimo dinero”, apuntó.

Verónica Ojeda aseguró que no se quedó con nada de lo que compartían con Diego Maradona en una cuenta en común Archivo

Por otro lado, indicó que los contratos con los relojes, los derechos de imagen y negocios tampoco están declarados en la sucesión. “Te dicen que Diego gastaba mucho y era factible que lo hiciera, pero no en él”, sostuvo. Además, indicó que la falsificación de la firma pasó al ámbito comercial. El abogado reveló que hay contratos comerciales con la rúbrica del 10 adulterada y lo relacionó con lo que pasó con su internación médica.

“Está probado que las firmas de Diego son falsas, truchas. Hay contratos que no son con la firma de Diego. Nosotros lo hicimos con un perito de parte, le adulteraron la firma en los certificados médicos y la plata: su apoderado”, acusó.

Por último, visiblemente quebrado, Baudry sostuvo: “Si alguien se hubiese sentado a charlar con él a tomar un te en la cama, Diego estaría vivo. Necesitaba de alguien que lo cuidara, que estuviera charlándole todo el tiempo, y eso me da bronca, no poder resolverlo ahora”.

Con respecto de la fiscalía, el letrado dejó entrever que habría que seguir de cerca todo lo que estaba pasando, ya que hay muchas más información que aún no salió a la luz. “En otras situaciones y países hoy estarían todos presos”, concluyó.

LA NACION