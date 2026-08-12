Mario Mundo tomó el lugar de Julio Lagos en Rivadavia

Tras la salida de “El Cholo” Gómez Castañón y Julio Lagos entre otros, Radio Rivadavia inició su etapa de reestructuración.

La emisora aplicó un ajustado plan de recortes que provocó una ola de desvinculaciones de periodistas, productores y conductores entre diciembre de 2025 y la actualidad.

Las medidas se iniciaron a fines del año pasado, se agudizaron durante el mes de abril y terminaron de impactar de lleno en la programación en agosto, con el final de los ciclos de Gómez Castañón y Lagos durante la última semana. Frente a este panorama, Alpha Media -propietario de la AM 630- reorganizó sus franjas nocturnas y de fin de semana, en medio de crecientes tensiones en las distintas emisoras del grupo.

El recorte más reciente comenzó a principios de agosto con la salida de Gómez Castañón, conductor de Desde el Alma. Para cubrir ese espacio, la radio resolvió adelantar la emisión de La oral deportiva, con Daniel Avellaneda, que ahora sale al aire de 20 a 23. A su término, de 23 a 0, se incorporó la emisión del informativo Panorama al cierre.

Por otra parte, la desvinculación de Julio Lagos afectó la grilla de los sábados, donde lideraba el ciclo La radio sos vos de 17 a 22. Desde el sábado pasado, El sillón de Rivadavia, conducido por Ricardo Guazzardi, extendió su horario de 13 a 18 (anteriormente finalizaba a las 17).

Cabe recordar que el propio Lagos se presentó este sábado 8 de agosto en la emisora ubicada en Colegiales, cuatro días después de que le comunicaran su desvinculación. A través de sus redes explicó que todavía no recibió la notificación oficial y agradeció la lealtad de sus oyentes; además, aclaró que asistió por temor a que argumentaran “abandono de trabajo”. Mientras tanto, el próximo sábado a las 17 retomará su ciclo La radio sos vos a través de su cuenta de Instagram (@RadioLagos).

Asimismo, el pasado sábado, el locutor y periodista Mario Mundo asumió la conducción de #Sábado630 de 18 a 22. Mundo cuenta con una extensa trayectoria en madrugadas y reemplazos en mañanas y tardes, además de haber conducido Un Mundo de 10 entre 2013 y 2019 por Radio 10, emisora en la que trabajó durante 12 años.

A estas bajas se suman las salidas del periodista Lucas Bertero -columnista de los ciclos de Cristina Pérez y Guadalupe Vázquez- y entre otras del operador técnico Jorge Dudech, quien acompañaba en los controles a Baby Etchecopar. Bertero desde esta semana se sumó al programa de Fernando Mancini en Continental AM 590 y Dudech continúa con su labor, pero como jefe de operadores en Radio 10.

Tanto por el lado de Gómez Castañón como de Lagos, desde que se conoció la noticia de sus salidas comenzaron las charlas para desembarcar en otras emisoras, ya sea en las próximas semanas o de cara a la programación de 2027.

El ciclo del sacerdote Juan Carlos Molina sumó una hora en la mañana de la AM 750

El programa Rompiendo moldes, conducido por el sacerdote y referente social Juan Carlos Molina, amplió su horario en la grilla de AM 750. El ciclo de análisis político, actualidad y reflexión social sumó una hora más de transmisión y se emitirá todos los sábados de 10 a 13.

Con trayectoria en emisoras como Radio 10 AM 710 y Somos Radio AM 530, el espacio busca profundizar el debate sobre los temas centrales de la agenda semanal. El conductor del ciclo -quien además se desempeña como diputado nacional por el Partido Justicialista- cobró mayor notoriedad mediática semanas atrás tras su encuentro con el Papa León XIV durante una visita en Madrid, donde le aconsejó al Pontífice que no visite la Argentina en la coyuntura política y social actual.

La extensión horaria se da en un contexto favorable para la emisora del Grupo Octubre, que acumula ocho meses consecutivos en alza de audiencia: tras haber iniciado el año en la octava posición del dial, las últimas mediciones de rating ubican a la radio en el sexto lugar, con un 6,52 % de share arriba de Continental. La radio hoy cuenta bajo la Coordinación General de Sebastián Pedrón.