15 de noviembre de 2019 • 16:07

Mario Pergolini fue entrevistado en el programa Ya somos grandes de TN y ahí habló sobre política. Entre sus declaraciones, sostuvo que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner será clave en la gestión de Alberto Fernández.

"Pensar que Cristina no tiene incidencia es no conocerla o no haber leído historia de los últimos 15 años. No es una persona tibia", dijo el conductor y director de Vorterix. Luego agregó: "Gran parte de la gente que la quiere es porque no es tibia y gran parte de la gente que la odia es porque no es una tibia".

Con la mira puesta en la vida política de Boca Juniors, Mario también tuvo tiempo de analizar la gestión de Mauricio Macri: "Creo que fue una oportunidad perdida, no supieron escuchar, no sé si pecaron de soberbios. No es un país que se pueda gobernar solo, hace falta acuerdos todo el tiempo. Me parece que cometieron este pecado y lo pagó en las últimas elecciones".

El ex CQC tiene una mirada oscura sobre el futuro de nuestro país y piensa que "en 40 años no dimos tres pasos en serio en algo. A lo sumo dimos dos bien y así no se camina".

Para finalizar, recordó las peores etapas de la Argentina: "Pensé que lo que sufrió mi papá con el Rodrigazo o yo mismo en 2001 no iba a volver a pasar. Vivir en este caos es natural".