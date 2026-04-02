El video que confirma el romance de Sabrina Rojas y José Chatruc

Desde el 19 de marzo, día en el que circuló una sugerente fotografía en la que se los vio cenar bajo la luz de las velas, los rumores de romance entre Sabrina Rojas y José Chatruc cobraron fuerza. Pese a que los protagonistas dieron a entender que se frecuentan en reuniones por amigos en común, una nueva imagen terminó con el misterio.

José Chatruc y Sabrina Rojas ¿romance en puerta? (Foto: Instagram/@chatrucjose2 @rojassasi)

“Sabrina Rojas y José Chatruc en Punta del Este a los besos”, escribieron desde el perfil de @lomaspopucom en la descripción del video en el que se ve al exfutbolista y a la conductora besándose apasionadamente mientras están sentados sobre la arena de una de las playas de Punta del Este.

Sabrina Rojas y Pepe Chatruc, más cerca que nunca (Foto: Captura Instagram/@lomaspopucom)

El material llegó horas después de que Marcia Frisciotti, conocida como Pochi de Gossipeame, contara el jueves en Puro Show (eltrece) que Chatruc y Rojas se encontraban en el aeropuerto, listos para un viaje romántico. “Quienes se estarían yendo a Brasil y en este momento están embarcando son Sabrina Rojas y Chatruc”, expresó.

Pochi reveló que Rojas y Chatruc estaban "muy acaramelados" en el aeropuerto

Y continuó: “Parece que están a full. La persona que me lo mandó me habló de ‘acaramelados’ esperando para embarcar”. Sin embargo, horas más tarde, la panelista aclaró desde sus stories que el destino había sido otro: “El destino al final fue Punta del Este, Chatruc se había ganado en un evento un pasaje para dos personas a ese destino. También me cuentan que él le habría dicho a la ex que se iba de viaje con un amigo…”.

Pochi aclaró que el destino no fue Brasil, sino Punta del Este (Foto: Captura Instagram/@gossipeame)

Días atrás, Chatruc rompió el silencio sobre las versiones que lo vinculan a Rojas. "Somos amigos y tenemos la mejor. Estamos en un grupo lindo en el que nos juntamos”, expresó en un móvil para Puro Show, al mismo tiempo en el que admitió que se frecuentan seguido: “Nos hemos estado viendo mucho en estos últimos meses. Y bueno, lo que dijo ella, por ahí nos estamos conociendo un poco más”.

José Chatruc habló sobre su romance con Sabrina Rojas

Ante la insistencia del cronista sobre si había una atracción mutua, el exfutbolista apeló a la ironía para elogiar la belleza de la conductora: “La vi con muchos problemas de vista, así que tengo una esperanza. Me da mucha esperanza eso, que no usa anteojos y los necesita”. Finalmente, lejos de cerrar la puerta a un noviazgo, concluyó con una frase sugerente: “El tiempo pone las cosas en su lugar. Ojalá que sea”.

Cabe destacar que la noticia sobre el posible vínculo comenzó a circular el miércoles 19 de marzo, luego de que Pochi compartiera el momento en el que se los vio juntos en un restaurante del barrio porteño Las Cañitas. “#Lanoticia: Sabrina Rojas y Pepe Chatruc cenando en Novecento”, escribió.

La foto de la velada de Sabrina Rojas junto a Pepe Chatruc (Foto. Captura Instagram/@gossipeame) Falotiche, Lucia Marta (Redactor)

“Ellos comparten un grupo, todos juntos, muy verano 98. Están como de vuelta, algunos ya separados, con hijos. Chatruc se puso un lugar de pádel. Entonces, van, se juntan, juegan al pádel, hacen muchas cosas... Ahí nació... Los muchachos se entretienen, ellos vienen compartiendo varias salidas, restaurantes, comidas, son como un grupete”, aseguró más tarde ese mismo día Paula Varela en Intrusos (América TV).