Finalmente, esta semana, y bajo la producción del propio canal, Marley, Romina “Momi” Giardina y la reconocida locutora y actriz de doblaje Calu Bonfante dieron inicio a las grabaciones de la sexta temporada de Minuto para ganar. El ciclo tiene previsto su desembarco en la pantalla de Telefe durante el verano de 2027.

De esta manera, Marley vuelve a ponerse al frente de este clásico formato de entretenimientos que ya condujo con gran éxito entre 2011 y 2021. En esta oportunidad, el conductor estará acompañado por Momi Giardina, con quien mantiene una química televisiva consolidada en proyectos anteriores.

En sus ediciones pasadas, el programa contó con distintas figuras en el papel de co-conducción y asistencia: en sus primeras etapas estuvo acompañado principalmente por Noelia Marzol, mientras que en la temporada de 2021 el puesto rotó entre Florencia Peña, Lizy Tagliani y Victoria Xipolitakis.

Minuto para ganar es la adaptación local del exitoso formato internacional Minute to Win It. La dinámica exige que los participantes superen diferentes pruebas de habilidad y destreza física utilizando objetos cotidianos y de fácil acceso, como vasos, lápices y pelotas.

Cada desafío cuenta con un tiempo límite de 60 segundos -un minuto- y los concursantes disponen de un número limitado de vidas. A medida que logran superar los juegos, avanzan en una atractiva escala de premios en efectivo.

Se suman propuestas al streaming de Anima

El canal de streaming Anima en Vivo sumó una nueva propuesta a su grilla semanal con el estreno de La Cocina del deporte, un ciclo conducido por la periodista y productora Sofía Drehe que sale al aire todos los viernes a las 16 a través de su canal oficial de YouTube.

Bajo el lema “Donde los deportistas se sacan el casete y se cocina la posta”, el programa propone correr el foco del noticiero tradicional de resultados para sumergirse en el lado B de la actividad: las historias humanas, las polémicas, las declaraciones sin filtro y lo que hay detrás de cada protagonista.

Con una hora de duración, cada emisión ofrece un formato polideportivo cuyo “plato principal” es una entrevista mano a mano con figuras del deporte, acompañada por un repaso ágil de la actualidad semanal, humor, debate e interacción constante con la audiencia. El ciclo busca equilibrar el entretenimiento con el rigor periodístico y la profundidad que cada historia amerita.

Al frente del envío se encuentra Sofía Drehe, periodista deportiva, con amplia trayectoria en medios gráficos, radiales, televisivos y de streaming, reconocida especialmente por su cobertura en rugby.

Con este lanzamiento, Anima continúa consolidando una programación diversa que combina el análisis de la actualidad y las ideas de la libertad —con ciclos como Es cueto (con Tomás Díaz Cueto), Raro (con El Negro Almeida), Anima noticias y La vida se abre camino —con propuestas de cultura y deporte como AnimalZ y Protocultura-.

Luis Majul y “Argentina 2030”, su posdcast de entrevistas en El Observador

El periodista y conductor Luis Majul suma un nuevo proyecto multiplataforma a su agenda en El Observador 107.9 con el estreno de Argentina 2030: Visión y pasión por el futuro, un ciclo de entrevistas en formato podcast que ya se encuentra disponible a través del canal de YouTube y las plataformas digitales de la emisora, además de contar con fragmentos destacados en la programación radial y en redes sociales.

La propuesta apunta a analizar el país que viene a partir de charlas mano a mano con los principales protagonistas del ámbito productivo. Con la mirada puesta en los próximos años —un horizonte en el que analistas políticos y económicos coinciden en proyectar una transformación profunda de la matriz productiva nacional—, el programa pondrá el foco en ejes clave como las inversiones, el desarrollo energético, la innovación y las nuevas oportunidades de negocios.

A lo largo de sus distintas entregas, Argentina 2030 recibirá a empresarios, CEOs y referentes de diversos sectores estratégicos para indagar en las decisiones y proyectos que marcarán el rumbo económico y empresarial de la Argentina en el mediano plazo.