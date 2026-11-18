Después de cinco meses de noviazgo, Marta Fort comunicó su separación de Juan Manuel Ramírez, a quien conoció en un casting amoroso en el canal de streaming Blender. Tras el anuncio de la influencer, las versiones sobre cuáles fueron los motivos que provocaron la ruptura no tardaron en circular.

Marta Fort con Juan Manuel Ramírez en tiempos felices (Fuente: Instagram/@martacfort)

“Quiero comunicar como hice mi relación pública, que no sigo más en pareja”, expresó la hija de Ricardo Fort desde una storie en su perfil de Instagram, donde acumula 2,5 millones de seguidores. Acto seguido, deslizó una indirecta hacia su expareja, a quien culpó por “no soportar su fama”: “Mi vida y exposición es mucha información para inseguros”.

En ese sentido, comentó que estaba lista para encontrar nuevamente el amor. “Así que... @estoesblender, ¿seguimos con el casting?”.

Marta Fort comunicó su separación (Foto: Captura Instagram/@martacfort)

El romance entre la influencer y el joven uruguayo de 28 años —vinculado al rubro de la compraventa de vehículos— comenzó a mediados de 2026, en medio del Mundial, cuando Martita participó de un “casting amoroso” en el ciclo Blender At Night. En aquella oportunidad, la mediática enumeró los requisitos indispensables para conquistarla: hombres de entre 26 y 40 años, de buena altura, morochos, con vehículo propio y hábitos de gimnasio.

Ramírez le propuso a Marta Fort ser su novio - @blender

Al ver la repercusión del programa, Ramírez tomó la iniciativa y le escribió de forma directa. Ante el aviso picante de Marta advirtiéndole que estaba por viajar a Estados Unidos por compromisos laborales vinculados a la Copa del Mundo, el joven no dudó, sacó pasaje y voló a Miami para conocerla personalmente. La química fue inmediata: tras el viaje laboral, disfrutaron de unas vacaciones que incluyeron Disney, Las Vegas y Mendoza.

Las versiones sobre los motivos que terminaron con la ruptura de Marta Fort y Juan Manuel Ramírez

Por un lado, desde el entorno cercano a Juan Manuel Ramírez trascendió una postura que contradice los dichos de la influencer. Según revelaron este miércoles en Intrusos (América TV), amigos del joven afirmaron en off que fue él quien tomó la decisión de terminar la relación y que no le sorprendió la historia publicada por Marta, tildándolo de “inseguro”.

Marta Fort se separó de Ramírez tras cinco meses de relación (Foto: Captura TV)

Según el círculo íntimo del joven, a Ramírez no le agradó ese rótulo y sostuvieron que la separación respondió al temperamento de la mediática: “Está acostumbrada a que le digan todo que sí y se frustra si pasa lo contrario”. Asimismo, indicaron que las altas exigencias del ritmo de vida de la hija de Ricardo Fort —quien atraviesa un momento de mucha actividad grabando MasterChef, realizando campañas publicitarias y participando en Blender— terminaron por desgastar el vínculo.

Por otro lado, cobró fuerza una segunda hipótesis que apunta a un supuesto engaño. Tal como mencionaron en el ciclo de espectáculos, Juan Manuel habría engañado a Marta durante un viaje a Uruguay, episodio del que la joven mediática se habría enterado a través de datos y mensajes recibidos en sus redes sociales.

Al ser consultada sobre esta versión por la producción de Intrusos, la joven no desmintió el rumor y lanzó una condición directa: “Mandame foto de la chica y te cuento todo”.