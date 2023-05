Una mujer capturó imágenes inéditas de Antonio Gasalla dentro de su casa antes de que lo internaran: “Me invitó”

escuchar

Luego de la internación de Antonio Gasalla y en medio de la preocupación por su salud, aparecieron imágenes tomadas dentro de la propiedad del capocómico en las últimas semanas. El video corresponde a Julia, una mujer que asegura tener una relación con el actor y sobre quien se investiga en qué circunstancias logró ingresar a la propiedad.

Después de meses de preocupación por la salud de Gasalla, finalmente el último jueves por la mañana se realizó su traslado al Sanatorio Otamendi. Diagnosticado con Alzheimer, una orden judicial dispuso que se le realicen una serie de chequeos médicos para evaluar su capacidad legal para decidir sobre sus asuntos.

En ese contexto, hubo muchas versiones sobre lo que ocurrió en la casa del capocómico. Antes de su internación, se mencionaron robos de dinero y obras de arte y muchas personas que aprovecharon su estado de salud mental para ingresar en la propiedad.

Eso es lo que se investiga sobre una mujer que grabó un video reciente dentro de la casa. Según contó Daniel Ambrosino en LAM (América TV), quien capturó las imágenes se llama Julia y asegura conocer a Gasalla. De acuerdo a su versión, se conocen desde hace mucho tiempo y volvieron a encontrarse el 10 de marzo, luego de no verse por más de 30 años.

Las imágenes del interior de la casa de Gasalla que tomó una mujer

Por el contrario, la familia de Antonio denuncia que se trata de “una desconocida que lo manipuló” y se aprovechó de su vulnerabilidad para meterse en su casa y pasar una enorme cantidad de tiempo allí. El periodista indicó que las imágenes del interior del inmueble corresponden a un período entre la fecha del supuesto reencuentro y el 13 de abril, cuando la Justicia dispuso una perimetral que fue solicitada justamente por familiares del actor.

En la grabación, se puede ver que en el interior de la casa hay una gran cantidad de esculturas, cuadros y otras obras de arte. Además, la actitud del humorista parece ser de hospitalidad hacia Julia, quien graba con su celular mientras se escucha su voz de fondo. “Gasalla me invitó a su casa, no sé cómo no me caí redonda. Estoy grabando lo que es la casa de Antonio”, se la escucha decir mientras enfoca distintos puntos de la propiedad.

Menos de un mes atrás, Marcelo Polino, íntimo amigo del actor, advirtió sobre estas situaciones que se repiten desde hace tiempo y que generaron preocupación en su círculo. En Desayuno americano (América TV), explicó que el humorista tiene “problemas cognitivos” desde hace dos años y que muchas personas aprovecharon esa situación para sacar ventaja de él y cometer delitos.

Marcelo Polino había advertido sobre los extraños en la casa de Antonio Gasalla Instagram @marcelopolino

“Hay gente que se ha metido en su casa. Aprovechando que él no está bien le han hecho firmar cosas”, expresó. En esa misma línea, reveló cómo están intentando ayudarlo: “Hay una investigación que lleva un año y pico que está haciendo la familia y yo estoy colaborando para llegar a buen término y cuidar el patrimonio de Antonio”.

LA NACION